«Избили палкой или чем-то тяжелым»: в Дагестане школьники до смерти замучили котенка

Котенок умер от сотрясения и отека мозга. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане школьники до смерти замучали котенка. Животное нашли в плачевном состоянии в одном из дворов по улице Ахмед-Хана Султанова в Каспийске. Котенок едва подавал признаки жизни. Неравнодушные люди срочно отвезли его в медклинику.

«Во дворе дети избили. Видимо, палкой или чем-то тяжелым ударили по голове», – рассказала женщина, пытавшаяся спасти котенка.

В клинике предупредили: не факт, что с такими травмами он продержится до утра. Состояние тяжелое, диагноз – отек мозга и сотрясение. Они прилагали все усилия, чтобы сохранить жизнь животному, но не смогли его спасти. Возмущенные люди обратились к родителям школьников:

«Неужели вам не стыдно за своих детей? Хочется, чтобы таких родителей привлекали к ответственности. В таком случае родитель должен отвечать за воспитание, которое дал своему ребенку».

Тем временем в Дагестане зоозащитники борются за условия жизни трех верблюдов. Сообщается, что больше года их содержат в ужасных условиях: детеныша и верблюдицу держат в тесном металлическом загоне, в котором взрослое животное даже не может развернуться. По решению суда верблюдов должны изъять и передать в настоящий зоопарк с соответствующими условиями.

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