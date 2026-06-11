С 1992 года День России стал праздничным Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Программа дополняется.

Ежегодно 12 июня в нашей стране отмечается День России. В Пятигорске к этой дате подготовили насыщенную программу мероприятий. Они пройдут не только в сам День России, но до и после него. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, куда сходить в городе-курорте в ближайшие дни. С программой мероприятий для Ставрополя можно ознакомиться по ссылке.

Ограничение движения в Пятигорске на День России 12 июня

Гостей и жителей города предупредили, что с 10:00 до 22:00 для транспорта перекрою следующие улицы:

– Козлова (от проспекта Калинина до улицы Дзержинского);

– Коста Хетагурова (от проспекта Калинина до улицы Дзержинского);

– Крайнего (от улицы Мира до улицы Коста Хетагурова).

Куда сходить в Пятигорске 12 июня 2026 года

Праздничный день начнется с поднятия флага и возложение цветов на мемориале «Огонь Вечной Славы» в 10:00.

Одновременно начнется акция «Помощь фронту» в Центральной городской библиотеке им. М. Горького (ул. Козлова, 1).

В 11:00 заработает «Открытый микрофон». Присоединиться к музыкально-поэтическому марафону смогут все желающие.

В 13:00 в парке Цветник в торжественной обстановке ребятам, достигшим возраста 14 лет, вручат паспорта.

В 14:30 исторический парк «Россия – моя история» (улица Кооперативная, 42) откроет необычную экспозицию авторских кукол, облаченные в детально проработанные традиционные костюмы народов России.

Среди других мероприятий музея:

11:00-13:00 – аквагрим «Праздничный штрих»,

11:00, 12:30, 16:00 – экскурсия «Наследие и Наследники»,

11:00-15:00 – игротека «Думай, играй, побеждай»,

11:00 – мастерская воска «Свеча – игрушка»,

11:30 – мультмарафон к 110-летию выдающегося советского режиссера-мультипликатора Владимира Дегтярёва,

12:00 – мастерская синели «Цвети, моя Россия»,

12:00 – тематическая экскурсия «Символы России»,

14:00 – выставка-рассказ «История, застывшая в фарфоре»,

14:30 – открытие выставки «Калейдоскоп культур. Куклы» и фотовыставки «Компас сердца: путь исследователя»,

15:00, 17:00 – игра-путешествие «Пушистые стражи Эрмитажа»,

16:00 – концерт «Пою тебе, моя Россия!».

В 16:00 для самых активных гостей и жителей Пятигорска проведут спортивный марафон «Сильная Россия!» (площадь у центральной городской библиотеки им. М. Горького, улица Козлова, 1).

Одновременно на открытой площадке на улице Кирова, 17 Ставропольский государственный театр оперетты даст гала-концерт «Горжусь тобой, моя Россия!».

В 18:00 зрителей приглашают на V Всероссийский фестиваль патриотической песни «Россия» (площадь на улице Козлова, 2).

Завершится праздничный день кинопоказом патриотического кино в летнем кинотеатре «Машук» (парк Цветник) в 19:00.

Куда сходить в Пятигорске 13 июня 2026 года

В 15:00 пройдет презентация творческого проекта Владимира Ежова (Москва) «Музыкально-поэтический атлас России» в Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова (улица Лермонтова, 4).

КСТАТИ

Выставка «Широка страна моя родная» в Детской художественной школе на проспекте Кирова, 68 продлится до 16 июня включительно.