Легковушка протаранила ворота на утреннем разводе: стали известны имена погибших сотрудников МЧС в Грозном

ДТП случилось утром 10 июня. Фото: ГУ МЧС России по Чечне

Стали известны имена погибших сотрудников МЧС в ДТП в Чечне. Авария случилась утром 10 июня во время развода дежурных в пожарном депо Грозного. По предварительным данным, именно в этот момент мимо на высокой скорости проезжала легковушка.

Водитель авто мчал по дороге и не справился с управлением, влетев в пожарное депо. Машина протаранила ворота части, наехав на спасателей.

Сообщается, что в ЧП погибло двое сотрудников МЧС. Еще троих спасателей отправили в больницу. Двое пострадавших получили ушибы разной степени. Об их состоянии не сообщается.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Чеченской республике, в ДТП погибло два молодых сотрудника. Младшему из них было всего 22 года. Умар Дишниев был командиром отделения второй пожарно-спасательной части в звании старшего сержанта внутренней службы. Он служил в ведомстве с 2023 года.

Второму погибшему было 33 года. Сержант внутренней службы Мовсар Авдуев начал службу в системе МЧС России с 2020 года. Он служил в должности старшего пожарного второй пожарно-спасательной части Грозного.

«За время службы они зарекомендовали себя настоящими профессионалами своего дела и отважными сотрудниками. Сослуживцы отзываются о них как о добропорядочных и отзывчивых коллегах, которые готовы были прийти на помощь в любую минуту», – говорится в сообщении ведомства.

За спиной погибших спасателей – ликвидированные пожары, последствия ЧП и множество спасенных жизней. МЧС России выразило соболезнования родным и близким погибших.

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