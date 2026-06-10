Косуля - очень скрытное и осторожное животное. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Минприроды Кабардино-Балкарии опубликовали кадры, снятые в самом сердце заповедных территорий. В объективы фотоловушек попали несколько скрытных обитателей лесов: косуля, дикий кот и барсук. Это очень осторожные животные, которые избегают встречи с человеком и чутко реагируют на любой посторонний звук.

Фотоловушки, установленные в лесах КБР реагируют на движение и тепло. Они стоят в лесу месяцами и фиксируют то, что человек никогда не смог бы увидеть своими глазами. Звери не замечают наблюдения и ведут себя естественно - кормятся, играют, воспитывают потомство.

В фотоловушки попали дикие обитатели заповедников Кабардино-Балкарии Видео: соцсети минприроды КБР

Фотомониторинг помогает изучать поведение животных, пути их миграции, кормовую базу. Этот метод имеет огромное преимущество перед традиционными наблюдениями. Раньше учёным приходилось подолгу сидеть в засадах, надеясь на удачу. Теперь достаточно один раз установить камеру в нужном месте, и можно получать уникальные кадры круглый год, в любое время суток.

Кстати, именно благодаря таким скрытым камерам удалось отследить самку переднеазиатского леопарда по кличке Хоста, которую выпустили в дикую природу в 2022 году в Турмонском заказнике Северной Осетии в рамках программы восстановления этого редчайшего вида на Кавказе.

Хосту опознали по пятнам - у каждого леопарда на шкуре неповторимый рисунок. Фото: соцсети Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН

Учёные опознали хищницу по уникальному рисунку пятен - своего рода природному «паспорту», который у каждой особи уникален. За прошедшие годы Хоста совершила большое путешествие по горам: побывала в Чечне, исследовала леса Ингушетии и, наконец, обосновалась в Кабардино-Балкарии.

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