Били палками за «неправильное» поведение: в Кабардино-Балкарии осудили 17 человек за участие в «шариатских патрулях»

После задержания на «блюстителей морали» завели уголовное дело по статьям «Создание экстремистского сообщества». Фото: ГУ МВД России по КБР

Семнадцать жителей Кабардино-Балкарии получили сроки за свою деятельность в качестве так называемых «шариатских патрулей» в республике. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, лидер группы был признан виновным в создании экстремистского сообщества.

По данным следствия, мужчина пропагандировал идеи религиозного превосходства, навязывал окружающим собственные представления о нравственных нормах и выступал за применение карательных мер к людям, чей образ жизни не совпадал с его убеждениями. Он сколотил свою группу. В ее состав вошли 16 жителей республики разного возраста. Старшему было за 50 лет.

На протяжении шести лет они держали в страхе местных жителей, считая себя полицией нравов. Их задержали в августе 2024-го в городе Тырныаузе. Операция была масштабной. Её сопровождали сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии, ГУ МВД России по СКФО при поддержке бойцов ФСБ, СОБРа и ОМОНа Росгвардии. К домам, где жили участники «шариатского патруля», подъехали бронированные «Урал» и «Камаз». Подозреваемых задерживали молниеносно, чтобы они не оказали сопротивления.

Силовики подъехали к домам подозреваемых в экстремизме на тяжёлой технике. Фото: пресс-служба МВД по КБР

А затем с каждым таким начали работать настоящие полицейские – оперативники, дознаватели, следователи. По данным следствия, члены группировки занимались организацией «шариатских патрулей». Они выходили на улицу и выискивали граждан, которых можно было бы упрекнуть в употреблении алкоголя или наркотических веществ, а также в поведении, идущем вразрез с их религиозными взглядами. Известно, что от рук «полиции нравов» пострадали как минимум 16 человек. Речь идет только о тех, кто согласился рассказать об избиениях и давлении в ходе следствия.

По их словам, «патрульные» действовали жёстко: задерживали людей, насильно доставляли в специально отведенные для этого безлюдные места и устраивали разбирательства. Жертв унижали, давили психологически, избивали. Так, «по приговору шариатского суда» могли избить палками. Наказания публиковались в интернете, тем самым, запугивая остальных жителей региона.

Некоторых «подозреваемых в пороках» заставляли публично извиняться, каяться и обещать жить по навязанным правилам. Радикальная группировка практически присвоила себе функции правоохранительных органов и жила по своим правилам, упиваясь безнаказанностью. Среди попавших в их зону внимания (и влияния) были и женщины. Поводом могла стать встреча с парнем, «неправильная» одежда или поведение.

Группировка на протяжении шести лет держала город в страхе. Фото: ГУ МВД России по КБР

После операции по задержанию этих «блюстителей морали» на всех завели уголовное дело по статьям «Создание экстремистского сообщества» (предусматривает до десяти лет колонии), «Участие в экстремистском сообществе» (до шести лет колонии).

Несмотря на ведущееся против них следствие, участники «патруля» не расстались со своими воззрениями и продолжали распространять их в соцсетях. Так, 41-летний организатор преступной группы и один из обвиняемых в феврале 2024 года и мае 2025 года в одной из социальных сетей разместили экстремистские призывы. Как рассказали в ГУ МВД России по Кабардино-Балкарии, после этого к делу добавили статью «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (до четырех лет колонии).

Сегодня суд признал всех членов группировки виновными. Главарь получил четыре года и три месяца колонии общего режима. В качестве меры наказания остальным 16 фигурантам назначено лишение свободы на различные сроки, которые варьируются от двух лет и одного месяца до двух лет и десяти месяцев, также с отбыванием в колонии общего режима.

Между тем, буквально в апреле была задержана группировка подобных «поборников морали» в Дагестане. Радикалы превратили целый поселок в свой религиозный анклав. В село Губден в Карабудахкентском районе республики почти 11 лет нельзя было въехать и выехать из него без пометки в журнале на специальном КПП со шлагбаумом. На контрольно-пропускном пункте все было устроено практически так, как при пересечении государственной границы – десятки камер видеонаблюдения, вооруженные люди, досмотр автомобилей, проверка паспортов и даже соответствие на внешний вид. Несоответствующих увозили, пытали... И больше они в селе не появлялись.

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