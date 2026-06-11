Видео с необычными свадебными гуляниями завирусилось в сети. Фото: стоп-кадры видео очевидцев

Гости танцуют в грязи, пока мужчины в масках бьют их кнутами – нет, это не описание крайней степени опьянения. Так проходят свадьбы в небольшом селении Дуакар в Дагестане уже много лет. И местные бережно чтят традиции вопреки толкам, которые могут о них пойти.

Дуакар – небольшое селение. По последним данным, в нем живет меньше 200 человек. Несмотря на это, масштабам свадеб и задорности гостей в нем многие могут только позавидовать. Видео с недавно прошедшей церемонии в селении разлетелось в сети.

«Это не ММА и не фестиваль алкоголя — это начало свадебного сезона в Дагестане», – посмеиваясь, предупреждают местные жители.

В Дагестане на свадьбах мужчины в масках бьют гостей хлыстами и танцуют в грязи Видео: соцсети очевидцев

Со стороны картинка действительно выглядит непривычно, а для некоторых даже жутковато. Куча мужчин в грязной одежде танцует лезгинку прямо на вытоптанной полянке. На головах некоторых из них – мешки, а в руках – хлысты, которыми они то и дело огревают гостей.

Некоторые поспешили окрестить это дикостью, но местные объясняют: эта традиция существует не первый век. Танцующих ряженых называют пальтарами – от названия тайного кубачинского общества, существовавшего более 100 лет назад.

Как рассказывают этнологи, до начала XX века пальтары были влиятельным тайным сообществом неженатых мужчин. Их отличительной чертой были раскрашенные войлочные колпаки, которые полностью скрывали личность носителя.

Со временем сообщество утратило свой вес, но традиция устраивать игры на третий день свадьбы осталась по сей день. В день, когда остаются самые верные и активные гости, празднование выходит на поляну. Тогда праздником начинают править пальтары.

Танцы с мешками на головах связывают с некогда влиятельным кубачинским тайным обществом. Фото: домашний музей кубачинской культуры

Мужчины в шлемах и кольчугах поверх белых рубашек подначивают гостей, побивая хлыстами тех, кто недостаточно пылко танцует и устраивают шуточные бои среди гостей – прямо в грязи. Иногда они приносят на праздник люльку и пытаются уложить в нее мальчика, чтобы первенцем у молодоженов был сын.

Ранее в Табасаранском районе Дагестана возродили другую необычную свадебную традицию. Глубокой ночью подружки невесты постучались в окно молодоженов и потребовали вареную курицу. Об истории традиции рассказали в материале «КП».

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