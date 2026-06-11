Ольга венчалась в Свято-Никольском храме, куда ее прапрадед пожертвовал икону. Фото: личный архив

Утром 11 июня 2026 года в Ессентуках случилась беда. Сгорела уникальная деревянная Свято-Никольская церковь, построенная в 1826 году. За 200 лет она видела многое: надежду и отчаяние, горе и радость. Сюда приходили с бедой и с благодарностью. А для потомственной ессентучанки Ольги и для всей ее большой семьи эта церковь была по-настоящему родной и близкой. Ольга рассказала "КП-Северный Кавказ" как история семьи связана с этим старинным храмом.

В Ессентуках загорелся 200-летний храм Свято-Никольский храм Видео: соцсети мэра Ессентуков Владимира Крутникова

Ее прапрадед казак Пётр Воликов с женой жили в доме рядом с церковью Святителя Николая Чудотворца. Но в Ессентуки Воликовы попали вопреки своему желанию. В 1930-е семья жила на Дону, на хуторе Тишкине, что недалеко от знаменитой станицы Вешенской. Воликовы вели крепкое хозяйство, растили девятерых детей. Но пришло раскулачивание. Даже сегодня потомки помнят рассказ предка-казака, как все происходило: «Явилась комсомолочка с подручными, все, что в хозяйстве нашли – на телегу, а нас в бричку и на поезд. А жена моя и затянула сквозь слезы, к сельчанам обращаясь: «Последний нонешний денечек гуляю с вами я друзья».

Казака Петра Воликова сослали на Кавказ. Фото: личный архив

Семью разбросали по стране: Петра сослали на Кавказ, его жену с детьми - за Урал. Такова была политика: раздробить, не дать сплотиться на новом месте. Но ссыльные бежали из зауральских лесоповалов на юг. В поезде встретили человека, который помог им обустроиться на Водах, справил документы. Имя его в семье никогда не звучало, но все поколения ему благодарны.

Так семья Воликовых воссоединилась в Ессентуках. Радость встречи была огромной. Сначала жили на Кольцевой улице, потом купили дом на Оборонной, как раз рядом с храмом. С тех пор история семьи тесно переплелась с историей Свято-Никольского храма. Практически все члены семьи здесь крестились и венчались, здесь их провожали в последний путь.

Раньше Свято-Никольская церковь была обнесена каменной стеной. Фото: газета "Искра"

В храм они передали икону Ильи Пророка, которая досталась им с домом от прежнего хозяина - священника. Образ с житийными сценами олицетворяет верность Богу и ревность о славе Божией. Глава семейства Пётр Воликов стал тытарем, церковным старостой - так называют мирянина, который добровольно берёт на себя заботу о хозяйственных и административных делах прихода, не будучи священнослужителем.

Икона Ильи Пророка, вероятно, была написана в мастерской Пятигорска. Фото: личный архив

На иконе хорошо были видны две трещины. Одна глубокая, идёт снизу вверх почти через всё изображение. По семейному преданию, она появилась в Великую Отечественную. Вторая трещина в верхней части образа, не такая глубокая, но заметная. Появилась, когда в семье наступил трудный переломный момент…

Памятная надпись на обратной стороне иконы. Фото: личный архив

Страшный пожар, уничтоживший деревянный храм, начался рано утром. Он вспыхнул как свечка, пламя жадно пожирало высушенные временем стены. Спасти что-то в этом огненном аду было невозможно. Для потомков казака Петра утрата оказалась невосполнимой. Вместе с церковью, которая помнила несколько поколений, сгорела и семейная реликвия - икона, хранившая дух предков. Она стала молчаливым свидетелем войн и разлук, радостей и печалей. Осталась только память.

От величественного храма остались обгоревшие стены. Фото: читательница "КП-Северный Кавказ"

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