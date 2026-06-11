По предварительным данным, пострадавших нет. Фото: соцсети Владимира Крутникова

Утром 11 июня в Ессентуках произошел крупный пожар в Свято-Никольском храме на улице Оборонной, 43. По предварительным данным, пострадавших нет, но огонь охватил значительную часть здания.

Что случилось в Ессентуках 11 июня 2026 года

На опубликованных кадрах видно, что пламенем полностью объята верхняя часть деревянной церкви. О возгорании одним из первых сообщил мэр города Владимир Крутников. По его словам, экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

«Поступило сообщение о возгорании в Никольском храме. Пожарные уже на месте. Пожару присвоен второй ранг сложности. Причины возгорания пока неизвестны», – сообщил Владимир Крутников.

В Ессентуках загорелся 200-летний храм Свято-Никольский храм Видео: соцсети мэра Ессентуков Владимира Крутникова

Причина пожара в церкви Николая Чудотворца в Ессентуках

Позже информацию подтвердили в ГУ МЧС по краю. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, задействовано 49 человек и 14 единиц техники.

Информация о причинах возгорания и масштабах повреждений уточняется. К тушению уже привлекли восемь расчетов, дополнительную помощь запросили и из других городов КМВ.

К тушению уже привлекли восемь расчетов. Фото: соцсети Владимира Крутникова

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды к месту происшествия, местный водоканал увеличил давление в сетях в районе церкви. Из-за этого в других частях Ессентуков местные жители могут временно столкнуться со снижением напора воды.

Прокуратура Ессентуков организовала проверку. Надзорники установят причины возгорания и оценят соблюдение условий пожарной безопасности в храме.

«По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре Ставрополья.

Храм сгорел почти дотла. Фото: читательница «КП-Северный Кавказ»

Очевидцы рассказали «КП-Северный Кавказ», что как только пожарные раскрыли шланги, вода не поступала. Пожарные не смогли воспользоваться гидрантом из-за низкого давления. Храм сгорел почти дотла.

Пострадали ли прихожане и священники во время пожара в Никольском храме Ессентуков

Никто из людей не пострадал. По состоянию на 09:38 утра пожар удалось локализовать, сообщили в краевом управлении МЧС.

«Эвакуация не производилась. Погибших и пострадавших нет», – добавили в ведомстве.

Свято-Никольский храм считается одной из исторических достопримечательностей курортного города. Церковь святителя Николая Чудотворца была построена казаками по проекту известных архитекторов братьев Бернардацци в 1826 году. В этом году храму исполнилось ровно 200 лет.

В этом году храму исполнилось ровно 200 лет. Фото: читательница «КП-Северный Кавказ»

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