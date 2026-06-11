В этом году церкви исполнилось 200 лет. Фото: соцсети Никольского храма/предоставлено «КП»

11 июня 2026 года крупный пожар уничтожил уникальный храм святого Николая Чудотворца в Ессентуках на улице Оборонной, 43 площадью около 300 квадратных метров. Это – первая православная церковь города, его ровесница, пережившая революции и войны, не закрывавшаяся даже в самые тяжелые времена.

Огонь распространился мгновенно. Фото: предоставлено «КП»

«КП-Северный Кавказ» рассказывает, как церковь связана со Степаном Разиным, почему ее называют «итальянкой» и какое решение уже принято о дальнейшей судьбе храма.

История церкви Николая Чудотворца в Ессентуках

В 1825 году генерал Алексей Ермолов издал Указ об основании станицы Ессентукской. Через год сюда прибыли первые поселенцы, 235 семей потомков ликвидированного после восстаний Степана Разина Волжского войска.

Никольская церковь. Акварель А.Н. Минха (1868)

По замыслу Ермолова, казаки должны были охранять курортную зону от горцев и параллельно обрабатывать землю, засеивать поля – прокормить разрастающиеся курорты у местных жителей не хватало ресурса.

По традиции, первым делом на новом месте казаки всегда обустраивают место для молитв. Спать будут в чистом поле, но палатку со складнем (походным иконостасом) поставят. Так начиналась и история будущего Никольского храма.

Параллельно в Ессентукской действовала старообрядческая Свято-Покровская церковь (большинство волжских казаков относились к этому течению). Чтобы православных прихожан становилось все больше, местная епархия приняла решение о строительстве полноценного храма. Точно не известно, сколько лет оно заняло, но в начале 1830-х годов церковь святого Николая Чудотворца уже фигурировала в различных источниках.

В церкви всегда было многолюдно. Фото: соцсети Никольского храма

Возводилась она по проекту легендарных братьев Бернардацци (поэтому в народе Никольский храм называют «итальянским» или «итальянкой»). Благодаря им появился первый генплан Пятигорска и Кавминводы приобрели свой фирменный архитектурный облик. Среди объектов, к которым приложили руку архитекторы – парк Цветник, грот Дианы, беседка «Эолова арфа», Нарзанная галерея.

Кто строил старейший храм Ессентуков

Некоторые исследователи считают, что Бернардацци не имели отношения к проекту церкви. Но у нее есть отличительная черта – каменный фундамент. Такие делали только итальянские мастера.

Храм никогда не закрывался. Фото: соцсети Никольского храма

Что интересно, храм «парил» над землей. Рядом протекает река Бугунта. Чтобы здание не подтапливало по время паводков, его приподняли на метр, сделав основание из каменных столбов.

Древесину для церкви отбирали тщательно. Сосны, дубы, грабы сушили с конца лета до весны, стволы стали очень прочными. Когда традиционная крестово-купольная постройка с большим количеством окон была готова, рядом возвели колокольню. Самый большой из пяти колоколов весил 4 тонны. Их использовали не только для церковных богослужений. Во время набегов горцев звоном оповещали об опасности, и станичники прятались за церковной стеной с бойницами, построенной во второй половине XIX века. Ее фрагмент сохранился до наших дней.

В 2002 году старинное храмовое кладбище сильно пострадало из-за паводка. Фото: соцсети Никольского храма

В 1932 году большевики разобрали звонницу. Но, несмотря на тяжелые для верующих времена, Никольский храм не закрывался ни на день. Хотя два крупных собора в Ессентуках взорвали, а «старушку» на окраине пощадили. Не тронули и кладбище, где нашли свое упоение многие священнослужители и выдающиеся ессентучане.

Что будет с Никольским храмом в Ессентуках дальше?

Никольская церковь всегда была центром общественной и культурной жизни станицы. Здесь создавали семьи, провожали в последний путь, отмечали праздники, собирались для решения насущных вопросов населения, проводили военные тренировки. Храм также стал хранилищем боевой славы.

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт часто проводил службы в Никольской церкви. Фото: соцсети храма

Одну из стен украшают мемориальные доски (многие утратили в период раскулачивания) с именами казаков, отличившихся при подавлении польского восстания в 1830 году, в годы Крымской, Кавказской и Русско-Турецкой (1877−1878 гг.) войн. В наши дни к ним добавилась табличка, увековечившая память погибших во время чеченской кампании казаков.

Постепенно центр города стал смещаться, но «итальянка» оставалась горячо любимым местом верующих. С уважением к ней относились и местные власти. К столетию храма его отреставрировали, в 70-е годы обновили фасад.

Церковь несколько раз реконструировалась, но сохраняла свой первозданный вид. Фото: соцсети Никольского храма

В 2002-м церкви потребовалась реконструкция – мощный паводок снес половину кладбища, смыл надежный вековой каменный фундамент. Его укрепили, заменили сгнившие участки древесины, снаружи и внутри храм обшили лиственницей. Работы заняли около двух лет. Именно в этот период церковь покрасили в узнаваемый яркий голубой цвет.

От храма почти ничего не осталось. Фото: предоставлено «КП»

Увидят ли когда-то гости и жители города-курорта Никольский храм в первозданном виде, пока говорить рано. Все обсуждения начнутся после разбора завалов и всех необходимых экспертиз. Прокуратура уже начала проверку.

Пока неизвестной остается и судьба главных святынь церкви – раки с мощами Сергия Радонежского и икон старинного письма (то есть созданных в XVII–XIX вв.): в честь Святителя Николая Чудотворца (130см х 85см), Иверской Божией Матери (130см х 90см), Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» такого же размера.

Но то, что церковь возродится, это точно.

«Ничто так не объединяет русский народ, как общая беда. Мы уже договорились с духовенством, предпринимателями, казачеством о создании инициативной группы по восстановлению храма, который, я уверен, станет еще краше. Жители города уже помогают разбирать завалы. Вместе мы преодолеем все», – сказал глава Ессентуков Владимир Крутников.