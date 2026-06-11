Пожар в храме в Ессентуках локализовали на площади 300 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по СК

Спасатели локализовали крупный пожар в Свято-Никольском храме в Ессентуках. Возгорание произошло утром 11 июня в исторической церкви на улице Оборонной, 43.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю, распространение огня удалось остановить на площади 300 квадратных метров. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются.

«Благодаря слаженным действиям огнеборцев МЧС Ставрополья пожар локализован на площади 300 квадратных метров», – сообщили в ведомстве.

По уточненным данным, эвакуация посетителей не потребовалась. Погибших и пострадавших нет. В ликвидации возгорания задействованы 54 человека и 14 единиц техники.

Свято-Никольский храм считается одной из главных исторических достопримечательностей Ессентуков. Его построили казаки по проекту братьев Бернардацци в 1826 году. В 2026 году храму исполнилось ровно 200 лет.

Причины возгорания устанавливаются. Проверку по факту происшествия организовала прокуратура.

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