Прокуратура начала проверку после пожара в 200-летнем храме Ессентуков. Фото: прокуратура СК

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку после пожара в Свято-Никольском храме Ессентуков. Возгорание произошло утром 11 июня в православной церкви на улице Оборонной.

Огонь охватил около 300 квадратных метров здания. Пожарным удалось локализовать возгорание. По информации экстренных служб, погибших и пострадавших нет.

Надзорники устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Также прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

«По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

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