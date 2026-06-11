Сгоревшую в Ессентуках церковь восстановит инициативная группа. Фото: читательница «КП-Северный Кавказ»

Восстановлением 200-летнего Свято-Никольского храма в Ессентуках займется специальная инициативная группа. О ее создании после пожара сообщил мэр города Владимир Крутников.

В группу войдут представители духовенства, предпринимателей и казачества. Работа по восстановлению одной из главных православных святынь курорта начнется после оценки последствий возгорания.

«Ничто так не объединяет русский народ, как общая беда. Мы договорились создать инициативную группу, которая восстановит храм и, уверен, сделает его еще краше», – рассказал Крутников.

Напомним, пожар в церкви на улице Оборонной произошел утром 11 июня. Огонь охватил около 300 квадратных метров здания. По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, возгорание удалось локализовать, погибших и пострадавших нет.

В тушении были задействованы 54 человека и 14 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Свято-Никольский храм считается одной из главных исторических достопримечательностей Ессентуков. Церковь построили казаки по проекту архитекторов братьев Бернардацци в 1826 году. В этом году храм отметил свое 200-летие.

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