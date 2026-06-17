В составе группы была семья из трех человек Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Незарегистрированную группу туристов, пропавшую в районе горы Дженту в КЧР, нашли спасатели. Об этом стало известно около 12:50 17 июня 2026 года. Сообщается, что в составе группы была семья из трех человек. Они решили дойти пешком до горного массива.

Напомним, тревожные новости о пропаже туристов появились после того, как у группы сработал поисковый трекер. Это произошло на высоте 2880 метров. На место сразу выехали четверо спасателей и одна единица техники. Они начали пеший подъем из поселка Рожкао, дошли до места, где сработал маяков, но людей там не нашли.

Поиски продолжались около часа. Когда путешественников все-таки нашли, выяснилось, что маячок передал в МЧС сигнал о нештатной ситуации случайно. Никто из членов группы не пострадал – медицинская помощь людям не потребовалась.

«Специалистами МЧС России проведена профилактическая работа с туристами», – сообщили в ведомстве.

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