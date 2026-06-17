Мальчика ищут спасатели и волонтеры.

В Ингушетии вторые сутки продолжаются поиски восьмилетнего мальчика, которого унесло течением реки Сунжа. К спасателям подключились добровольцы из соседних республик. Неравнодушные жители Чечни и Дагестан не смогли остаться в стороне и тоже приехали на помощь. В настоящее время ребенка ищут 360 человек. Поиски не прекращаются несмотря на то, что против: вода холодная и мутная, течение сильное, но люди не уходят и не отчаиваются.

В Ингушетии 360 человек ищут 8-летнего мальчика Видео: ГУ МЧС России ПО РИ

«КП-Северный Кавказ» рассказывала об этой истории. 15 июня трое мальчиков пришли на берег Сунжи. Один из друзей поскользнулся и упал в воду. Ему повезло зацепиться за ветку. Восьмилетний мальчик бросился спасать его, а третий побежал за помощью. Все заняло считанные минуты, когда прибежали люди, они вытащили из воды одного ребенка, который чудом держался за корни деревьев. Второго мальчика унесла река.

На месте ЧП развернули межведомственный оперативный штаб. Спасатели уже прочесали русло Сунжи от Карабулака до границы с Чечней. Люди вновь проходят каждый метр в надежде найти ребенка.

Поиски восьмилетнего мальчика в Ингушетии не прекращаются до поздней ночи Видео: соцсети Ингушетия Сегодня

«Не уйдем, пока не найдем его», - говорят волонтеры, которые несмотря на все трудности не отчаиваются и не покидают район поисков.

Поиски затрудняют быстрое течение и мутная вода. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сунжа – река быстрая и коварная, сносит с ног любого, кто оказывается в её власти. Спасатели с раннего утра до глубокой ночи осматривают дно, по обоим берегам выстроены живые цепи. Сотни мужчин ныряют в ледяную воду, прощупывая дно руками. Течение настолько стремительное, что каждого человека страхуют веревками, чтобы вода не снесла и их.

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