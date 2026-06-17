Избил и просил не идти к врачам: ставрополец довел сожительницу до смерти и попал под следствие

Ставрополец избил сожительницу так, что через несколько дней она умерла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе 42-летний местный житель избил сожительницу так, что через несколько дней она умерла. Все это время, пока не стало слишком поздно, он просил ее не обращаться за помощью к врачам. Мол, само пройдет.

Трагедией закончилась обычная бытовая ссора в общежитии весной этого года. Ругань привела к тому, что ставрополец не выдержал. Он схватил что потяжелее и стал бить 37-летнюю сожительницу. Удары наносил куда придется – в живот, по рукам и ногам.

«Фигурант нанес удары твердым тупым предметом, после чего просил ее не обращаться за медицинской помощью», – сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Женщина послушала ставропольца. То ли пожалела его, то ли не хотела, чтобы за него взялись правоохранительные органы. Это все оказалось не так важно, когда ее самочувствие начало резко ухудшаться. Тогда к медикам все же пришлось обраться. Но было слишком поздно.

Ставропольчанку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Удары сожителя оказались куда серьезнее, чем пара думала. Несколько дней врачи боролись за жизнь пациентки. Спасти ее не удалось.

Врачи два дня боролись за жизнь пациентки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Причиной смерти стали тяжкие телесные повреждения. Картина произошедшего сложилась сперва у врачей, а потом и у следователей, которых вызвали первые. Ставропольца задержали по подозрению в преступлении.

На мужчину возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Фигуранта отправили в СИЗО, ему грозит до 15 лет колонии.

Следователи тем временем осмотрели комнату в общежитии и назначили судебные экспертизы.

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