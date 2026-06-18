Ситуация с бензином в Ставропольском крае продолжает оставаться напряженной Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Ставропольском крае продолжает оставаться напряженной. Утром 18 июля жители региона вновь столкнулись с крупными очередями на автозаправках и дефицитом топлива. Пробки на дорогах, ведущих к заправкам, образовались уже в 6 утра. И пока местные в спешке «обносят» станции, работники АЗС не понимают, с чем связан такой ажиотаж.

Последние новости о ситуации с бензином в Ставропольском крае на 18 июня 2026 года

Одна из читательниц «КП-Северный Кавказ» рассказала, что вечером 17 июля и утром 18 июля ей пришлось подолгу стоять в пробках, хотя никаких предпосылок к коллапсу на дорогах, казалось, не было. Ни дождя, ни снега, ни аварий. Девушка поняла, в чем дело, только когда заметила оживленное движение возле одной из автозаправок. Десятки автолюбителей столпились у АЗС в надежде заправить машины, из-за чего на дорогах и произошли заторы.

А одна из наших корреспондентов накануне вечером объездила сразу пять заправок в черте Ставрополя, а заправиться смогла только на последней. По ее словам, работники АЗС сами не понимают, что происходит и почему люди судорожно скупают бензин:

«На заправку топливо поступает по графику. Думаю, что такие проблемы возникли в связи с ажиотажным спросом. К ночи на нашей станции закончился 92-й бензин, но это из-за того, что он наиболее пользовался спросом. А 95-й есть, и в достаточном количестве. Считаем, что люди просто подверглись каким-то паническим настроениям и начали скупать бензин, заправляться до полного бака. Из-за этого и проблема».

Спрос на топливо взлетел за последние несколько дней Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения на продажу бензина в Ставропольском крае – есть или нет

Ситуацию с топливом также прокомментировал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. По его словам, спрос на топливо действительно взлетел за последние несколько дней. На оптовых базах бензин имеется, и его регулярно подвозят на заправки. Но резкое увеличение объема спроса требует пропорционального увеличения поставок. В периоды, когда топливо заканчивается, а новая партия еще в пути, возникают временные перебои.

На некоторых заправках в наличии пока только 92-й бензин, а цистерны с 95-м находятся в пути. Отдельные частные сети вводят ограничения и отпускают топливо исключительно по пластиковым картам. В зависимости от текущего дефицита, спроса и графика подвоза ситуация по маркам топлива может меняться ежечасно.

Несмотря на сложную ситуацию, местные жители не теряют чувства юмора. В соцсетях один за другим появляются мемы и шутки про топливный кризис. Особенно популярным стало видео, на котором молодой человек протягивает заправщику 500 рублей, но тот не заливает бензин в машину, а дает водителю понюхать топливный пистолет.

А на одном из сайтов по размещению объявлений появилось интересное предложение: «Отстою очередь на АЗС. От 900 рублей за час. Пишите, звоните».

На одном из сайтов по размещению объявлений появилось интересное предложение. Фото: соцсети

Судя по комментариям в соцсетях, большинство ставропольцев понимают: нынешний ажиотаж вокруг бензина – искусственный. Пользователи пишут, что как только люди перестанут паниковать, ситуация на заправках быстро нормализуется.

Напомним, сложная ситуация с топливом также сложилась в соседних регионах. Так, в Татарстане одна из нефтяных компаний ввела лимиты на продажу топлива на всех своих заправках по стране – 17 июня ограничения сняли. В Крыму лимиты действуют с конца мая, в Севастополе – с начала июня: там топливо выдают по талонам, не больше 20 литров. В Краснодарском крае бензин пропал на 15 заправках. Местные власти называют ситуацию искусственно разогретым спросом.

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