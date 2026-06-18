Угрожал поставить инъекцию насильно: житель Махачкалы заставил подростка употреблять наркотики

Житель Махачкалы заставил девушку-подростка попробовать наркотики Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Махачкалы заставил девушку-подростка попробовать наркотики. И хотя несовершеннолетняя отказывалась, мужчина стал угрожать и обещал насильно уколоть запрещенку.

По данным следствия, подозреваемый изготовил наркотическое средство в салоне автомобиля и предложил несовершеннолетней употребить его внутривенно. Девушка отказалась, и мужчина стал ей угрожать – обещал сделать это насильно. В результате ей пришлось согласиться на инъекцию.

Но и после этого мужчина не остановился. Ночью он вместе с приятелем, уже в квартире, снова заставил несовершеннолетнюю употребить наркотики. На этот раз они уговаривали ее, уверяя, что ничего страшного не случится. Девушка испугалась и снова согласилась.

После случившегося пострадавшая обратилась в полицию. Следком возбудил уголовное дело по статье 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

Подозреваемого уже задержали. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

«По ходатайству следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СУ СКР по Республике Дагестан.

Сейчас следователи собирают доказательства, выясняют все детали произошедшего и ищут других возможных участников преступления. Также проверяется, не причастен ли задержанный к другим подобным эпизодам.

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