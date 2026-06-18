Жители Дербента начали строить забор у храма, пострадавшем при теракте. Фото: администрация Дербента

В Дербенте спустя два года после трагических событий 23 июня 2024 года начали возводить каменный забор вокруг православного храма, где террористы убили протоиерея Николая Котельникова. Но не все местные жители одобряют такое решение властей – некоторые жалуются, что новая постройка выходит на территорию общего пользования.

Как сообщил руководитель пресс-службы администрации Дербента Тельман Раджабов, в мэрию с просьбой установить ограждение обратилась местная православная организация. Такая мера обусловлена прежде всего «соображениями безопасности» и необходимостью дополнительной защиты объекта.

«Каменное ограждение возводится на месте ранее существовавшего металлического забора и не затрагивает новые территории. Учитывая приоритетность вопросов безопасности, данное обращение было поддержано администрацией города, Дагнаследием и другими уполномоченными органами в установленном порядке», – заявил руководитель пресс-службы администрации города.

Но не все оказались согласны с заявлениями мэрии. Один из горожан снял стройку на видео и заявил, что новый забор выходит за пределы старой ограды и затрагивает часть тротуара, занимая территорию общего пользования:

«Очень интересно, как так получилось, что они вышли почти на три с половиной метра. Было ведь все очень красиво, был очень красивый пейзаж дербентской церкви. Зачем нужно было этот забор ставить здесь. Кто вообще дал разрешение на такую некрасивую постройку, не соответствующую облику нашего города?» – задается вопросом мужчина.

23 июня 2024 года вооруженные боевики атаковали два православных храма. Фото: Махачкалинская епархия РПЦ

Помимо этого, жители города считают, что такой забор – просто имитация безопасности. Если что-то случится, никакая стена не остановит преступников:

«Вроде и хорошо: защита от террористов, но с другой стороны… Они думают, что простая стена остановит террористов? Там охрана нужна, как минимум».

В администрации Дербента на момент публикации претензии местных жителей не комментировали.

Напомним, 23 июня 2024 года вооруженные боевики атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Тогда погибли 22 человека, в том числе 17 сотрудников правоохранительных органов и протоиерей Николай Котельников.

Сначала боевики ворвались в дербентский православный храм, подожгли главную икону и убили священника на глазах его супруги. От рук террористов погиб и охранник церкви, у которого был только газовый пистолет.

После первой расправы преступники подожгли церковь и вернулись на улицы города. Там их встретили сотрудники полиции. Один из них погиб от пули террориста, другого ранили.

Следующей мишенью стала синагога – оттуда тоже донеслась стрельба. Боевики бросили свою машину и, угрожая хозяину, угнали другую, после чего направились в Махачкалу и там открыли огонь по посту ДПС.

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Следствие по делу о теракте продолжается до сих пор. Фото: СК России

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