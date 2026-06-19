В ликвидации последствий урагана и ливня задействованы 27 спасателей и девять единиц техники. Фото: сообщество в ТГ "Грозы и наводнения на юге России"/стоп-кадр видео МЧС по КЧР.

Ливень с градом накрыли Карачаево-Черкесию. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, больше всего стихия разгулялась в Урузском, Кубанском и Хабезском районах.

Под ударами града размером с перепелиное яйцо были повреждены дома, кровли. В селе Курджиново поднялась вода в реке Алычовка, что привело к размыву внутрипоселковой дороги. Из-за этого стал невозможен проезд автотранспорта.

В Карачаево-Черкесии после мощного ливня размыло дорогу

В селе Чапаевском после ливня произошло подтопление дождевым стоком одной придомовой территории. В результате порывов ветра повреждена кровля пяти домов. В ауле Бесленей в результате порывами ветра повалены деревья, повреждены два дома. При этом, по данным МЧС по КЧР, обошлось без жертв.

«Пострадавших нет, эвакуация населения не требуется», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В ликвидации последствий урагана и ливня с градом сейчас задействованы 27 спасателей и девять единиц техники.

В КЧР ликвидируют последствия ливня с градом и ураганным ветром

Также из-за размыва полотна пришлось ограничить проезд по автодороге Воротники – Бесленей в Хабезском районе республики. Местных жителей попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

Штормовое предупреждение будет действовать на территории республики как минимум до воскресенья.

Напомним, в этот же день в Карачаевском районе КЧР на реке Учкулан перевернулся катамаран с туристами из Москвы. Двое мужчин оказались в воде, один из них выплыл самостоятельно, второго унесло течением реки. Его ищут.

А в Зеленчукском районе на реке Маруха вблизи станицы Кардоникская во время купания бурным течением унесло 15-летнего подростка. Его тело нашли через два часа в паре километров от места, где он утонул.

Между тем, ровно год назад на регион обрушилась такая же по мощности стихия: град с куриное яйцо, реки на улицах, упавшие деревья. Больше всего досталось региону Кавминвод – Ессентукам, Пятигорску и Кисловодску.

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