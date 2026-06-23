Женщины хотели устроить несколько взрывов в городе-курорте. Фото: стоп-кадр видео НАК

ФСБ показала видео задержания смертниц, планировавших теракт в Пятигорске. По данным следствия, две женщины 19 и 47 лет, не знакомые друг с другом, хотели устроить несколько взрывов в городе-курорте. Действовали они по заданию украинских кураторов.

На кадрах видно, что обеих женщин задержали днем совсем рядом с проезжими частями. В рюкзаке одной них, той, что помладше, обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатку обезвредили на месте, и после проверили всю близлежащую территорию.

ФСБ показала видео задержания смертниц, планировавших теракт в Пятигорске Видео: НАК

Недалеко от места ЧП силовики задержали и вторую женщину. Она должна была доставить взрывчатку к месту предполагаемого теракта. СВУ, которое обнаружили при ней, тоже обезвредили на месте.

Обе фигурантки, как выяснилось, искали подработку в интернете и вышли на связь с украинскими кураторами. Те обещали их хорошо отблагодарить. При этом одна из них, 19-летняя москвичка, получила задание заложить рюкзак 20 июня – прямо в свой день рождения. Вторая выполняла аналогичное поручение 18 июня. По ее словам, наниматель говорил с выраженным украинским акцентом.

Из опубликованного ФСБ видео следует, что обе задержанные узнали о смертоносном содержимом своих рюкзаков только после задержания. Младшая из них заявила:

«Выражаю огромную благодарность сотрудникам, что остановили и сохранили жизнь мне и окружающим в мой день рождения. О том, что в сумке находилось взрывное устройство, я узнала уже после задержания».

После задержания женщин доставили в отдел. По данным следствия, целью кураторов были представители правоохранительных органов – именно у объектов силового ведомства в Пятигорске женщины должны были совершить теракты.

В настоящее время фигуранток поместили в СИЗО. Правоохранители возбудили уголовно дело по статьям «Покушение на совершение террористического акт», «Незаконная перевозка боеприпасов», «Незаконное изготовление взрывчатых устройств».

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