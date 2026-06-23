Дениса Полюбина подозревают в хищении и растрате 60 млн рублей из бюджета. Фото: соцсети героя публикации

22 июня был задержан бывший министр экономики Ставропольского края Денис Полюбин. С декабря 2025 года он возглавлял департамент экономики Ростова-на-Дону. Экс-чиновника подозревают в хищении и растрате казённых денег.

По данным источника «КП-Северный Кавказ», 38-летнего Дениса Полюбина подозревают в причастности к хищению бюджетных средств в размере около 60 млн рублей. Действия Полюбина могут квалифицироваться следствием как присвоение или растрата в особо крупном размере. В этом случае ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.

Не исключено, что финансовые махинации были связаны со средствами, которые выделялись на поддержку предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Кто такой Денис Полюбин

Денис Полюбин родился в 1988 году в Ставрополе. Окончил юридический факультет. Карьеру начал юрисконсультом, работал в бизнесе, администрации Ставрополя, аппарате правительства края, был первым помощником губернатора, заместителем главы Грачёвского района и замминистра сельского хозяйства.

Экс-чиновника задержали 22 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С октября 2022 года по январь 2025 года Полюбин занимал пост министра экономического развития Ставропольского края. Затем стал уполномоченным представителем губернатора в муниципальном образовании. А в декабре 2025 года возглавил департамент экономики Ростова-на-Дону.

По неподтвержденным данным, сначала в Ставрополье, а потом в Ростове его подозревали в коррупционных схемах, связанных с инновационными предприятиями. Подробная информация о предъявленных подозрениях уточняется.

Предварительно, будучи ещё уполномоченным представителем губернатора в Будённовском округе, Полюбин уже мог проворачивать мошеннические схемы с продовольственными предприятиями и продолжил эту деятельность в Ростове.

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