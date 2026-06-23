Поиски пропавшего в КЧР Дмитрия Русакова, топ-менеджера московской IT-компании, продолжаются пятые сутки. 19 июня катамаран, на котором мужчина вместе со своим напарником сплавлялся по горной реке Учкулан, перевернулся, и Дмитрия унесло сильным течением. О том, как организована поисковая операция, корреспонденту «КП-Северный Кавказ» рассказали в отряде «ЛизаАлерт».
Видео: предоставлено «КП»
Инцидент с катамараном произошел в конце прошлой недели. Двое туристов не справились с мощным потоком, судно опрокинулось, и оба оказались в воде, температура которой не превышала +4 градусов. Одному из мужчин, 30-летнему организатору экстремальных марафонов Антону Жилину, удалось самостоятельно выбраться на берег. Второй, Дмитрий Русаков, упал в воду и с того момента о его местонахождении ничего неизвестно.
Сообщение о пропаже туриста поступило на горячую линию «ЛизаАлерт» ближе к вечеру. На место помимо спасательных служб также выехали десятки волонтеров:
«Отряд всегда работает в тесной связке с сотрудниками экстренных служб, и, так как в районе пропажи местность довольно сложная, мы обратились к ним за консультацией. Сотрудники оповестили нас, что работать ночью на реке небезопасно для добровольцев. В связи с этим работа штаба была назначена на 6:00 20 июня».
В первые дни поисковой операции задействовали более 140 человек, в том числе волонтеров, спасателей МЧС и местных спортсменов, но сейчас это число значительно сократили.
«На текущий момент поиски не остановлены, но на место допускаются только опытные аттестованные специалисты, умеющие работать при поиске на воде. Такое решение принято из-за нестабильной обстановки на реке: уровень воды постоянно повышается, а течение остается сильным».
Как ранее нам объяснили в МЧС по КБР, уровень воды в реке Кубань, в которую и впадает Учкулан, повысился из-за сильных дождей в регионе. Осадки шли и в день, когда пропал Дмитрий, и несколько дней после.
Как объясняют поисковики, неподготовленный человек в таких условиях может легко травмироваться или даже погибнуть. Природа не прощает ошибок, поэтому эти поиски – особо сложные.
«Главная аксиома отряда – не увеличивать количество пострадавших».
По данным МЧС, сейчас в поисках задействованы всего 49 человек и 10 единиц техники. Общая протяженность пройденного спасателями участка составляет уже 15 километров.
Ранее «КП» сообщала, что случившееся на реке Учкулан – не типичная история пропажи человека. В ситуации есть много неоднозначных моментов.
За четыре дня поисковикам не удалось найти ни тела пропавшего, ни обломков катамарана, ни личных вещей туриста. При этом в воде обнаружили тела других людей, пропавших ранее, но никаких следов Дмитрия Русакова нет.
В отряде «ЛизаАлерт» не смогли ответить на вопросы, был ли зарегистрирован маршрут и имелся ли у туристов GPS-трекер, но, как сообщает источник «КП-Северный Кавказ», сплав в МЧС не регистрировался и маячок туристы не купили. Почему ни Русаков, ни Жилин, будучи опытным проводником, не урегулировали эти моменты – вопрос.
Сейчас в деле разбирается Следком КЧР. В ведомстве анонсировали доследственную проверку. Правоохранителям предстоит установить, почему опытные туристы пренебрегли правилами безопасности, кто был организатором сплава и почему до сих пор нет никаких зацепок.
А пока следователи разбираются в спорных моментах ЧП, а поисковики ищут Дмитрия, его напарник анонсирует проведение ультрамарафона – в том же районе, где случилась трагедия.
В отряде «ЛизаАлерт» напомнили о важности подготовки к любому походу, даже если, на первый взгляд, он кажется простым:
«Любой выход на природу – даже для опытных туристов – может быть сопряжен с рисками. Непредвиденная ситуация может случиться в любом месте: в лесу, парке или на реке».
Спасатели рекомендуют обязательно брать с собой:
– заряженный телефон и пауэрбанк;
– компас и свисток (он поможет подать сигнал, когда нет сил кричать);
– спички или зажигалку (костер даст тепло, а дым станет ориентиром);
– яркую одежду, в которой человека легче заметить;
– достаточный запас воды, еды и лекарств.
«Оценивайте погодные условия, сложность маршрута и свое состояние. Проверяйте оборудование и экипировку. Не пренебрегайте своей безопасностью, берегите себя!»
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