Поиски Дмитрия Русакова продолжаются пятые сутки. Фото: предоставлено «КП»

Поиски пропавшего в КЧР Дмитрия Русакова, топ-менеджера московской IT-компании, продолжаются пятые сутки. 19 июня катамаран, на котором мужчина вместе со своим напарником сплавлялся по горной реке Учкулан, перевернулся, и Дмитрия унесло сильным течением. О том, как организована поисковая операция, корреспонденту «КП-Северный Кавказ» рассказали в отряде «ЛизаАлерт».

Работать ночью на реке небезопасно

К поискам пропавшего в КЧР туриста допущены только подготовленные спасатели Видео: предоставлено «КП»

Инцидент с катамараном произошел в конце прошлой недели. Двое туристов не справились с мощным потоком, судно опрокинулось, и оба оказались в воде, температура которой не превышала +4 градусов. Одному из мужчин, 30-летнему организатору экстремальных марафонов Антону Жилину, удалось самостоятельно выбраться на берег. Второй, Дмитрий Русаков, упал в воду и с того момента о его местонахождении ничего неизвестно.

19 июня катамаран, на котором мужчина вместе со своим напарником сплавлялся по горной реке Учкулан, перевернулся. Фото: предоставлено «КП»

Сообщение о пропаже туриста поступило на горячую линию «ЛизаАлерт» ближе к вечеру. На место помимо спасательных служб также выехали десятки волонтеров:

«Отряд всегда работает в тесной связке с сотрудниками экстренных служб, и, так как в районе пропажи местность довольно сложная, мы обратились к ним за консультацией. Сотрудники оповестили нас, что работать ночью на реке небезопасно для добровольцев. В связи с этим работа штаба была назначена на 6:00 20 июня».

К поискам допустили только профессионалов

В первые дни поисковой операции задействовали более 140 человек, в том числе волонтеров, спасателей МЧС и местных спортсменов, но сейчас это число значительно сократили.

В ситуации есть много неоднозначных моментов. Фото: предоставлено «КП»

«На текущий момент поиски не остановлены, но на место допускаются только опытные аттестованные специалисты, умеющие работать при поиске на воде. Такое решение принято из-за нестабильной обстановки на реке: уровень воды постоянно повышается, а течение остается сильным».

Как ранее нам объяснили в МЧС по КБР, уровень воды в реке Кубань, в которую и впадает Учкулан, повысился из-за сильных дождей в регионе. Осадки шли и в день, когда пропал Дмитрий, и несколько дней после.

Сейчас в деле разбирается Следком КЧР. Фото: предоставлено «КП»

Как объясняют поисковики, неподготовленный человек в таких условиях может легко травмироваться или даже погибнуть. Природа не прощает ошибок, поэтому эти поиски – особо сложные.

«Главная аксиома отряда – не увеличивать количество пострадавших».

По данным МЧС, сейчас в поисках задействованы всего 49 человек и 10 единиц техники. Общая протяженность пройденного спасателями участка составляет уже 15 километров.

Не нашли ничего: ни вещей, ни тела, ни катамарана

Ранее «КП» сообщала, что случившееся на реке Учкулан – не типичная история пропажи человека. В ситуации есть много неоднозначных моментов.

За четыре дня поисковикам не удалось найти ни тела пропавшего, ни обломков катамарана, ни личных вещей туриста. При этом в воде обнаружили тела других людей, пропавших ранее, но никаких следов Дмитрия Русакова нет.

В отряде «ЛизаАлерт» не смогли ответить на вопросы, был ли зарегистрирован маршрут и имелся ли у туристов GPS-трекер, но, как сообщает источник «КП-Северный Кавказ», сплав в МЧС не регистрировался и маячок туристы не купили. Почему ни Русаков, ни Жилин, будучи опытным проводником, не урегулировали эти моменты – вопрос.

Сейчас в деле разбирается Следком КЧР. В ведомстве анонсировали доследственную проверку. Правоохранителям предстоит установить, почему опытные туристы пренебрегли правилами безопасности, кто был организатором сплава и почему до сих пор нет никаких зацепок.

А пока следователи разбираются в спорных моментах ЧП, а поисковики ищут Дмитрия, его напарник анонсирует проведение ультрамарафона – в том же районе, где случилась трагедия.

Правила безопасности перед выходом на природу

В отряде «ЛизаАлерт» напомнили о важности подготовки к любому походу, даже если, на первый взгляд, он кажется простым:

В первые дни поисковой операции задействовали более 140 человек. Фото: предоставлено «КП»

«Любой выход на природу – даже для опытных туристов – может быть сопряжен с рисками. Непредвиденная ситуация может случиться в любом месте: в лесу, парке или на реке».

Спасатели рекомендуют обязательно брать с собой:

– заряженный телефон и пауэрбанк;

– компас и свисток (он поможет подать сигнал, когда нет сил кричать);

– спички или зажигалку (костер даст тепло, а дым станет ориентиром);

– яркую одежду, в которой человека легче заметить;

– достаточный запас воды, еды и лекарств.

«Оценивайте погодные условия, сложность маршрута и свое состояние. Проверяйте оборудование и экипировку. Не пренебрегайте своей безопасностью, берегите себя!»

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