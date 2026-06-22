Ни тела, ни лодки, ни вещей: четвертый день в КЧР ищут пропавшего на горной реке топ-менеджера из Москвы

В Карачаево-Черкесии продолжаются поиски туриста. Фото: МЧС Карачаево-Черкессии

В Карачаево-Черкесии четвёртый день ищут 52-летнего Дмитрия Русакова – топ-менеджера одной из столичных IT-компаний. Мужчина пропал при сплаве по горной реке Учкулан. Катамаран, на котором был турист, перевернулся, и его унесло сильнейшим течением. Напарник Дмитрия, по информации наших источников, популярный блогер и профессиональным организатор больших экстремальных ультра марафонов, 30-летний Антон Жилин, смог самостоятельно выбраться на берег.

Тела нет. Лодки нет. Вещей нет. Чем дольше длятся поиски, тем больше вопросов возникает.

Что произошло в тот день

ЧП случилось 19 июня 2026 года. Двое мужчин из Москвы отправились на сплав на надувном катамаране. В какой-то момент судно перевернулось – оба туриста оказались в реке. Важное уточнение: температура воды в тот момент не превышала четырёх градусов, а необходимой экипировки, как выяснилось позже, на мужчинах не было.

Напарник Дмитрия каким-то образом все-такисмог добраться до берега и не пострадал. Сам же топ-менеджер пропал – течение там сильное. С того рокового дня о местоположении мужчины ничего неизвестно. Поиски продолжаются

По предварительным данным, сплав не был зарегистрирован в МЧС – мужчины вышли на маршрут самостоятельно, спасательные службы решили не уведомлять. Помимо этого, у них не было GPS-трекеров.

Как проходят поиски

Как сообщил корреспонденту «КП-Северный Кавказ» сотрудник спасательной службы Саид, в день ЧП и еще двое суток в регионе шли сильные дожди. Река Кубань, в которую впадает Учкулан, сильно поднялась – уровень воды стал критическим. Именно это, по словам спасателя, мешает обследовать все возможные места:

«Поиски осложнены, тем более на сегодняшний день из-за большого количества воды – это да».

Помимо спасателей, в поисках также участвуют волонтёры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» и местные спортсмены. Сейчас, по прошествии нескольких дней, они стали разъезжаться, но официальные службы, в том числе МЧС и аварийно-спасательная служба, продолжают работу. Поисками Дмитрия занимаются 14 человек и два экипажа водников, всего в группировке – 14 человек и четыре единицы техники.

Кадры с места проведения поисковой операции. Фото: МЧС Карачаево-Черкессии

Ни одной зацепки

Сейчас то, что случилось, вызывает много вопросов. Первое, что настораживает – это отсутствие регистрации маршрута. В случае с рекой Учкулан – это очень важный момент. Сплав по этой реке считается очень сложным. И если туристы были опытными, они должны были понимать риски и следовать правилам.

Второе: отсутствие GPS-трекера. У участников сплава не было при себе средств связи и навигации. Они бы явно облегчили спасателям поиски. Почему участники экстремального развлечения пренебрегли покупкой маячка? К тому же один из мужчин профессионально занимается организацией экстремальных мероприятий.

Третье: за четыре дня поисков в реке обнаружены несколько тел других людей, которые до этого считались пропавшими. Но никаких намеков на пропавшего туриста: ни клочка одежды, ни фрагментов снаряжения, ни самого катамарана, на котором они с напарником передвигались.

Без ответа остаются пока главные вопросы. Кто был организатором сплава? Аттестован ли этот человек? Почему не был зарегистрирован маршрут? И почему не могут найти тело утонувшего?

Во всем этом предстоит разобраться следствию. Сейчас СУ СКР по Карачаево-Черкесии сообщил о начале доследственной проверки.

«Следователями совместно с криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся поисковые мероприятия», – заявили в ведомстве.

Тем временем выживший напарник Дмитрия анонсирует проведение ультрамарафона - в том же районе, где случилась трагедия.