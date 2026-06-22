Ни тела, ни лодки, ни вещей: четвертый день в КЧР ищут пропавшего на горной реке топ-менеджера из Москвы

В Карачаево-Черкесии четвёртый день ищут 52-летнего Дмитрия Русакова – топ-менеджера одной из столичных IT-компаний. Мужчина пропал при сплаве по горной реке Учкулан. Катамаран, на котором был турист, перевернулся, и его унесло сильнейшим течением. Напарник Дмитрия, по информации наших источников, популярный блогер и профессиональным организатор больших экстремальных ультра марафонов, 30-летний Антон Жилин, смог самостоятельно выбраться на берег.
Тела нет. Лодки нет. Вещей нет. Чем дольше длятся поиски, тем больше вопросов возникает.
ЧП случилось 19 июня 2026 года. Двое мужчин из Москвы отправились на сплав на надувном катамаране. В какой-то момент судно перевернулось – оба туриста оказались в реке. Важное уточнение: температура воды в тот момент не превышала четырёх градусов, а необходимой экипировки, как выяснилось позже, на мужчинах не было.
Напарник Дмитрия каким-то образом все-такисмог добраться до берега и не пострадал. Сам же топ-менеджер пропал – течение там сильное. С того рокового дня о местоположении мужчины ничего неизвестно. Поиски продолжаются
По предварительным данным, сплав не был зарегистрирован в МЧС – мужчины вышли на маршрут самостоятельно, спасательные службы решили не уведомлять. Помимо этого, у них не было GPS-трекеров.
Как сообщил корреспонденту «КП-Северный Кавказ» сотрудник спасательной службы Саид, в день ЧП и еще двое суток в регионе шли сильные дожди. Река Кубань, в которую впадает Учкулан, сильно поднялась – уровень воды стал критическим. Именно это, по словам спасателя, мешает обследовать все возможные места:
«Поиски осложнены, тем более на сегодняшний день из-за большого количества воды – это да».
Помимо спасателей, в поисках также участвуют волонтёры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» и местные спортсмены. Сейчас, по прошествии нескольких дней, они стали разъезжаться, но официальные службы, в том числе МЧС и аварийно-спасательная служба, продолжают работу. Поисками Дмитрия занимаются 14 человек и два экипажа водников, всего в группировке – 14 человек и четыре единицы техники.
Сейчас то, что случилось, вызывает много вопросов. Первое, что настораживает – это отсутствие регистрации маршрута. В случае с рекой Учкулан – это очень важный момент. Сплав по этой реке считается очень сложным. И если туристы были опытными, они должны были понимать риски и следовать правилам.
Второе: отсутствие GPS-трекера. У участников сплава не было при себе средств связи и навигации. Они бы явно облегчили спасателям поиски. Почему участники экстремального развлечения пренебрегли покупкой маячка? К тому же один из мужчин профессионально занимается организацией экстремальных мероприятий.
Третье: за четыре дня поисков в реке обнаружены несколько тел других людей, которые до этого считались пропавшими. Но никаких намеков на пропавшего туриста: ни клочка одежды, ни фрагментов снаряжения, ни самого катамарана, на котором они с напарником передвигались.
Без ответа остаются пока главные вопросы. Кто был организатором сплава? Аттестован ли этот человек? Почему не был зарегистрирован маршрут? И почему не могут найти тело утонувшего?
Во всем этом предстоит разобраться следствию. Сейчас СУ СКР по Карачаево-Черкесии сообщил о начале доследственной проверки.
«Следователями совместно с криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся поисковые мероприятия», – заявили в ведомстве.
Тем временем выживший напарник Дмитрия анонсирует проведение ультрамарафона - в том же районе, где случилась трагедия.