Маленькие еноты растут и исследуют окружающий мир. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Совсем недавно они едва держались на лапках и питались из бутылочки. А сейчас смело бегают по комнате, изучают каждый уголок и уже не боятся ни людей, ни кошек.

В Дагестане продолжается история спасения двух маленьких енотов, которых привезли в пункт отлова бездомных собак. Волонтёры решили, что сейчас главное – выкормить малышей и забрали щенков к себе. В любви и заботе маленькие еноты с каждым днём крепнут и осваиваются.

Спасенные в Дагестане щенки енотов освоились в квартире волонтера Видео: соцсети приюта для бездомных собак

«Ходят на четырёх лапах уверенно, не шкрябают пузом, а смело бегают уже. Вон у них есть, где спрятаться», – рассказывает волонтёр Виктория, показав видео с подросшими зверьками.

Еноты, как настоящие дети, невероятно любопытны. За 30 секунд один из них успел изучить миску с кошачьим кормом, спрятаться под мебелью и покружиться в ногах у волонтёра. Один из зверьков особенно привязался к своей спасительнице.

«Этот как хвостик от меня не отходит», – говорит Виктория.

Особый интерес у детенышей вызывает кошка, которая живёт в квартире волонтёра. Один из зверьков преследует её, а кошка, похоже, не возражает против такого соседства и с любопытством наблюдает за маленькими гостями.

Маленькие еноты исследуют квартиру волонтера в Дагестане Видео: соцсети приюта для бездомных собак

Напомним, в начале июня в пункт отлова бездомных собак привезли трёх крошечных щенков енота. Волонтёры не могли оставить их в вольерах с собаками и забрали к себе. Тогда малыши ещё не открыли глаза и едва держались на лапках. Им требовалась специальная смесь и круглосуточный уход.

Когда малыши подрастут, они переедут в Ставрополь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас зверьки заметно окрепли. Когда они немного подрастут, их отправят в Ставрополь, где о них будут заботиться профессионалы.

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