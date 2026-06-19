Град, грозы и жара до +32: какая погода ждет ставропольцев в выходные

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 19 июня в Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение. В выходные синоптики обещают дожди с грозами, градом и сильным ветром. При этом температура воздуха достигнет +32 градусов. Рассказываем, какие еще погодные сюрпризы ждут жителей в ближайшие три дня.

В пятницу, 19 июня, ожидается от +24 до +34 градусов. Местами по краю пройдут кратковременные осадки в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Его скорость составит 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с. В Ставрополе – +26 градусов и небольшой дождь.

В субботу, 20 июня, ночью столбики термометра опустятся до +15 градусов, днем поднимутся до +32. Жара будет сопровождаться грозой и порывистым ветром до 15-18 м/с. В краевой столице – от +15 ночью до +24 днем. Синоптики предупреждают: в течение суток в городе будет идти дождь.

В воскресенье, 21 июня, осадки продолжатся, но немного ослабнут. Града и сильного ветра в регионе не прогнозируют. Местами пройдут кратковременные грозы. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 12 м/с. В Ставрополе ожидается переменная облачность. Ночью – +15 градусов, днем – +26.

МЧС Ставропольского края предупреждает: штормовое предупреждение будет действовать в регионе 19, 20 и 21 июня. В ведомстве рекомендуют водителям снизить скоростной режим, не парковать машины около деревьев и линий электропередачи, а пешеходам – быть внимательными, не стоять рядом со стенами домов и в помещении держаться подальше от окон.

Согласно данным «Яндекс.Погоды», дожди на Ставрополье будут идти всю следующую неделю, а столбики термометров не поднимутся выше +29 градусов.

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