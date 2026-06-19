Неизвестные сожгли венки, возложенные к памятнику погибшим воинам. Фото: соцсети главы г. Прохладный

Власти и полиция Кабардино-Балкарии ищут вандалов, которые в городе прохладном сожгли венки на мемориале Вечный огонь. Шокирующие кадры в сеть выложил блогер Вячеслав Марков.

«Увидел информацию, что венки сгорели у Вечного огня, решил самостоятельно прийти посмотреть. И что я вижу: реально остов венков стоит. Это вообще катастрофа, просто катастрофа», – комментирует блогер.

Также он обратил внимание на состояние главного городского памятника.

«Мало того, что наш центральный памятник не отреконструировали к 9 Мая, затянули этим убожеством [баннерами – Прим.], чтобы скрыть, что плитка отвалилась. Но еще и вот такое происходит…» - написал Марков в соцсетях.

Вандалы сожгли венки на Вечном огне в Прохладном Видео: соцсети prohlad_no

В администрации Прохладного прокомментировали инцидент. Глава города Кирилл Кожухов заявил, что информация об акте вандализма уже поступила в мэрию.

«Такие действия недопустимы и вызывают справедливое возмущение. Вечный огонь – это священное для всех нас место памяти, символ подвига, мужества и героизма тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее нашей страны», – говорит Кирилл Кожухов.

Он добавил, что администрация направила заявление в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия мер.

Ранее подобный случай произошел в Кисловодске. «КП-Северный Кавказ» писала, что мужчина устроил костер из венков на «Вечном огне». Он собрал венки, стоявшие у стены с надписью «Солдатам Родины» и бросил их в мемориал, из-за чего разгорелось огромное пламя.

СПРАВКА «КП»

Памятник воинам, павшим за Прохладный, открыли 5 декабря 1968 года. В честь тех, кто защищал город в годы Великой Отечественной войны, здесь горит Вечный огонь.

Памятник открыли в 1968 году. Фото: сайт проекта "Патриотические проекты ОНФ"

С 24 августа 1942 года курсанты Полтавского танкового училища вели здесь тяжёлые бои. Враг напирал, но наши стояли насмерть. Четыре дня, с 28 по 31 августа, шли бои за село Прималкинское.

Фашисты заплатили дорого: десятки танков, бронемашин, истреблено до батальона фашистских солдат и офицеров. Курсанты также понесли большие потери. 87 курсантов полегло у стен города, многие получили ранения. 28 курсантов и советских командиров за бои в городе Прохладном получили высокие награды.

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