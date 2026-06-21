Застряли на высоте 3200 метров: четверых москвичей эвакуировали с Эльбруса – одна туристка получила травму

Четверых московских туристов эвакуировали с Эльбруса в КБР. Фото: МЧС КБР

Днем 21 июня 2026 года стало известно, что при восхождении на Эльбрус на высоте 3200 метров застряли четыре туриста. Они приехали в Кабардино-Балкарию из Московской области. Сообщается, что группа возвращалась с озера Сылтран-Кель.

В МЧС по КБР рассказали, что одна из участниц туристической группы, 59-летняя женщина, получила травму ноги. Самостоятельно спуститься путешественница бы не смогла. На место сразу выехали спасатели чрезвычайного ведомства.

Около 10 часов утра поисковики обнаружили туристов и спустили их на поляну Азау. Пострадавшую женщину передали бригаде медиков. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

«На поисково-спасательные работы привлекались шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время поисково-спасательные работы завершены. Туристы находятся в безопасности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что 17 июня в районе горы Дженту в КЧР пропала незарегистрированная группа туристов. У них сработал поисковый трекер.

Выяснилось, что в составе группы была семья из трех человек. Когда путешественников все-таки нашли, оказалось, что маячок передал в МЧС сигнал о нештатной ситуации случайно. Никто из них не пострадал.

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