Житель Ставрополья зарезал жену и маленькую дочь – младшая чудом выжила. Фото: СУ СКР по СК

В селе Красногвардейском на Ставрополье систематические попойки отца двоих детей закончились поножовщиной. По данным следствия, 44-летний местный житель последнее время злоупотреблял спиртным. Вечером 12 июня он «слетел с катушек» и взялся за нож. Не жалел никого – ни жену, ни маленьких дочерей.

Что было в голове мужчины в тот страшный день – до сих пор вопрос. Пьяный ставрополец вооружился и пошел по дому в поисках будущих жертв. Сперва он множество раз ударил ножом 40-летнюю жену. После взялся за двоих детей – девочек девяти и четырех лет.

Задержанный рассказал, как убивал семью. Фото: СУ СКР по СК

«От полученных ранений 40-летняя женщина и девятилетняя девочка скончались на месте. Четырехлетняя девочка осталась жива благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи», – рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Как стало известно «КП-Северный Кавказ», младшая девочка с ранами смогла сбежать от обезумевшего отца. На улице ее увидела случайно проезжавшая мимо машина. Очевидцы быстро среагировали и забрали ребенка в больницу. Она до сих пор находится на лечении со страшными травмами.

Орудие преступления. Фото: СУ СКР по СК

Девочку спасли, а к отцу приехали правоохранительные органы. На него сразу возбудили уголовные дела по статьям «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего», «Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего». На допросе он во всем признался и раскаялся. Сам мужчина сказал следующее:

«Убил жену и девочек. Жену взял, первый удар был в живот. Дальше просто непонятные удары – лишь попасть. Дальше шел за средней дочкой. Точные удары не скажу – грузил в машину», – говорит, едва не рыдая, задержанный.

Следователи попросили суд отправить фигуранта в СИЗО:

Фигуранта задержали, ему грозит пожизненный срок. Фото: СУ СКР по СК

«Прокуратурой поддержано ходатайство о заключении под стражу мужчины. Суд, согласившись с позицией участвующего в заседании прокурора, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в прокуратуре Ставропольского края.

Следователи назначили судебные экспертизы. Психическое состояние ставропольца будут проверять эксперты. Если он окажется вменяемым, суд может отправить его за решетку вплоть до пожизненного.

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