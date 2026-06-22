Поисковики работают стоя по горло в мусоре. Фото: стоп-кадр видео idris_musakhadziev

Кавказ никогда не был равнодушным к чужой беде. Но то, что происходит сейчас в Ингушетии, выходит за рамки обычной солидарности. Более 20 тысяч человек - спасатели, волонтёры, приезжие из других регионов и даже стран, просто неравнодушные люди - день за днём прочёсывают русло Сунжи в надежде найти восьмилетнего Хизира Дербичева.

15 июня мальчик с друзьями отправился купаться на реку, один из них начал тонуть. Хизир бросился спасать друга и исчез. С тех пор поиски не прекращаются. Тысячи добровольцев из Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии приехали, чтобы помочь. Люди забыли о границах, распрях и прошлых разногласиях. Они идут по пояс в ледяной воде, ныряют, обшаривают каждый метр дна. И показывают, во что люди превратили реку.

«В этой реке, наверное, целая таблица Менделеева»

Сунжа, которая должна быть источником жизни, превратилась в зловонную свалку. Ветки, пластиковые бутылки, бытовой мусор, останки животных - всё это волонтёры достают из воды руками, разгребая заторы и целые мусорные плотины.

«В этой реке, наверное, целая таблица Менделеева. Вонь, смрад. Отходы, фекалии, грязные вещи. Я больше чем уверен, что это не первый день происходит. Представьте, ребёнок купается, а здесь чего только нету», - говорит участник поисков Руслан Мальгасов.

Волонтёры вынуждены не только искать мальчика, но и расчищать реку от многолетнего мусора. Люди, которые в постах видят, как происходят поиски, в шоке.

«Такое ощущение, что в эту реку мусор свозят со всей планеты. В таком сраче найти мальчишку невозможно», - комментирует один из пользователей.

Волонтёры ищут ребенка в Ингушетии по шею в мусоре Видео: соцсети idris_musakhadziev

Волонтёры рискуют здоровьем

Но мусор, оказывается, это не самое страшное. Люди, живущие в домах вдоль Сунжи, как выяснилось, годами сбрасывали канализационные стоки прямо в реку. Вода, в которой волонтёры проводят часы, оказалась инфицированной.

«Мне очень много людей написало, что они столкнулись с проблемами со здоровьем. Вода ледяная, а что самое плохое - в неё сбрасывают нечистоты. Люди пишут, что у них высыпания, зуд, температура, гнойные раны, боли в почках», - рассказал врач-андролог Абу-Талиб Аббасов.

Он работает в Москве, но, узнав о происходящем, собрал команду врачей и выдвинулся в Ингушетию на помощь коллегам-медикам. Многие клиники республики объявили, что готовы провести бесплатную диагностику для участников поисков. На месте круглосуточно дежурят бригады скорой помощи и передвижные медицинские пункты. Медики работают без выходных, сменяя друг друга.

Сброс канализации в реку Сунжа в Ингушетии Видео: соцсети caucas_tower

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов взял ситуацию под личный контроль. По его поручению ЦУР проверит все факты незаконных сбросов в реку.

«Будет проведена проверка по каждому факту. Выявим тех, кто незаконно сливает нечистоты в реку, а также разберёмся с действиями (или бездействием) контролирующих органов», — заявил руководитель ЦУР Ингушетии Берс Банхаев.

Спасатели прочесывают реку, обследуя труднодоступные участки. Фото: стоп-кадр видео СМЧ России по РИ

«Пусть найдётся живым»

Но пока чиновники разбираются с нарушениями, волонтёры продолжают искать ребенка. Они буквально прочёсывают реку, обследуют труднодоступные участки. Зачастую рискуя жизнью. Так, один волонтёр из-за судорог в ледяной воде едва не утонул, но мужчины, находящиеся рядом в воде, помогли выбраться на берег.

Участник поисков Хизира в Ингушетии едва не утонул Видео: соцсети gidati_2

Поздно ночью 21 июня водолаз нащупал в воде что-то похожее на кисть руки. Когда стало понятно, что это просто корень, все выдохнули с облегчением. Надежда найти мальчика живым не угасла. Люди из разных городов и стран, разных вероисповеданий молятся за Хизира. В соцсетях пишут:

«Не хочу слышать, что это он! Он жив. О всевышний, пусть найдётся живым».

«Маленький Хизир выполнил миссию — он объединил народ ислама».

«Нет, пусть не подтвердится. Мы ждём его на суше».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В соцсетях появляются сообщения о том, что мальчик найден. Но каждый раз они не подтверждаются. Власти просят доверять только официальной информации.

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