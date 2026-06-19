Пятый день Ингушетия и соседние республики не отходят от реки Сунжа. Здесь ищут восьмилетнего Хизира Дербичева, которого 15 июня унесло стремительное течение. Мальчик бросился спасать тонущего друга и исчез под водой. С тех пор его не видели. Но поиски не прекращаются ни на час.
Эту историю рассказывала «КП-Северный Кавказ». 15 июня трое мальчиков пришли к реке в Карабулаке. Один из них поскользнулся и упал в воду. Хизир прыгнул за ним, чтобы спасти. Другой побежал за помощью. Упавшего успели вытащить, он чудом зацепился за корни и выжил. Хизира унесло течение. С тех пор о нём ничего не известно.
Сейчас в операции задействованы более шести тысяч человек – спасатели, волонтёры, сотрудники экстренных служб и просто неравнодушные люди. К поискам присоединились добровольцы из Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Поисковые группы прочёсывают реку от моста в Карабулаке, где пропал мальчик, до границы с Чечней. Работают водолазы, дроны, вертолёты, спецтехника. Ночью берега освещают прожекторами.
«Поиски ведутся с 9 утра, задействованы все структуры республики Ингушетии, спасатели и волонтёры со всех республик Кавказа. Будем искать, пока не найдём ребёнка», – говорит спасатель Ингушского ИПСО МЧС России Ахмед Точиев.
На помощь пришли и силовики. 19 июня к операции подключились более 70 росгвардейцев из Чечни. Они несут круглосуточные посты вдоль русла реки. В Серноводском и Ачхой-Мартановском районах Чечни поиски ведутся с использованием плавсредств и беспилотников.
Видео: соцсети МЧС России по РИ
Чтобы прочесать дно максимально тщательно, было решено принудительно понизить уровень воды в русле Сунжи. Для этого воду отвели в сторону – это позволит осмотреть участки, которые раньше были скрыты. На операцию отводится не больше двух часов.
Хизир пока не найден. Но эта трагедия показала то, что невозможно измерить цифрами. Один маленький мальчик сумел объединить тысячи людей разных национальностей, возрастов и взглядов. В эти дни весь Кавказ показал, как выглядит настоящее братство, когда чужой беды не бывает.
Видео: соцсети Madaev.ahmad
Ситуация усугубляется погодой. По прогнозам синоптиков, в выходные в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни, грозы с градом и усиление ветра до 20-25 м/с. Это может затруднить работу водолазов и сделать реку ещё более опасной. Но люди не уходят. И не уйдут, пока не найдут Хизира.
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