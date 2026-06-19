Спасатели и добровольцы прочесывают реку. Фото: стоп-кадр видео МЧС России по РИ

Пятый день Ингушетия и соседние республики не отходят от реки Сунжа. Здесь ищут восьмилетнего Хизира Дербичева, которого 15 июня унесло стремительное течение. Мальчик бросился спасать тонущего друга и исчез под водой. С тех пор его не видели. Но поиски не прекращаются ни на час.

Эту историю рассказывала «КП-Северный Кавказ». 15 июня трое мальчиков пришли к реке в Карабулаке. Один из них поскользнулся и упал в воду. Хизир прыгнул за ним, чтобы спасти. Другой побежал за помощью. Упавшего успели вытащить, он чудом зацепился за корни и выжил. Хизира унесло течение. С тех пор о нём ничего не известно.

Сейчас в операции задействованы более шести тысяч человек – спасатели, волонтёры, сотрудники экстренных служб и просто неравнодушные люди. К поискам присоединились добровольцы из Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Поисковые группы прочёсывают реку от моста в Карабулаке, где пропал мальчик, до границы с Чечней. Работают водолазы, дроны, вертолёты, спецтехника. Ночью берега освещают прожекторами.

Восьмилетнего Хизира Дербичева ищет весь Кавказ. Фото: ЦУР РИ

«Поиски ведутся с 9 утра, задействованы все структуры республики Ингушетии, спасатели и волонтёры со всех республик Кавказа. Будем искать, пока не найдём ребёнка», – говорит спасатель Ингушского ИПСО МЧС России Ахмед Точиев.

На помощь пришли и силовики. 19 июня к операции подключились более 70 росгвардейцев из Чечни. Они несут круглосуточные посты вдоль русла реки. В Серноводском и Ачхой-Мартановском районах Чечни поиски ведутся с использованием плавсредств и беспилотников.

Водолазы в Ингушетии прочесывают дно Сунжи в поисках ребенка Видео: соцсети МЧС России по РИ

Чтобы прочесать дно максимально тщательно, было решено принудительно понизить уровень воды в русле Сунжи. Для этого воду отвели в сторону – это позволит осмотреть участки, которые раньше были скрыты. На операцию отводится не больше двух часов.

Поиски осложняют сильное течение и мутная вода. Фото: стоп-кадр видео МЧС России по РИ

Хизир пока не найден. Но эта трагедия показала то, что невозможно измерить цифрами. Один маленький мальчик сумел объединить тысячи людей разных национальностей, возрастов и взглядов. В эти дни весь Кавказ показал, как выглядит настоящее братство, когда чужой беды не бывает.

Шесть тысяч человек ищут мальчика, унесенного течением Сунжи в Ингушетии Видео: соцсети Madaev.ahmad

Ситуация усугубляется погодой. По прогнозам синоптиков, в выходные в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни, грозы с градом и усиление ветра до 20-25 м/с. Это может затруднить работу водолазов и сделать реку ещё более опасной. Но люди не уходят. И не уйдут, пока не найдут Хизира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один выбрался, второго унесла река: восьмилетнего мальчика ищут спасатели в Ингушетии

Для поиска унесенного течением ребенка в Ингушетии снизят уровень воды в реке

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru