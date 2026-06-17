Для поиска унесенного течением ребенка в Ингушетии снизят уровень воды в реке

Спасатели МЧС России ведут поисково-спасательные работы по поиску пропавшего ребенка. Фото: ГУ МЧС России по Ингушетии

В Ингушетии продолжаются активные поиски восьмилетнего ребенка, унесенного течением реки Сунжа. Оперативный штаб республики принял решение временно снизить уровень воды в реке, чтобы облегчить поисковые работы. Это решение было озвучено руководителем ЦУР республики Берсом Банхаевым, который также сообщил о сборе добровольцев для участия в поисках.

Сбор добровольцев назначен на завтра в 09:00 мск. Власти призывают всех неравнодушных граждан собраться у оперативного штаба в Карабулаке. По словам Банхаева, на поисковые мероприятия отведено около двух часов, и снижение уровня воды позволит более эффективно обследовать участок реки, где пропал ребенок.

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Поисковые работы в настоящее время осложнены сильным течением, высоким уровнем воды и низкой видимостью, что связано с продолжительными дождями. В поисках участвуют сотни людей, включая спасателей и волонтеров из соседних регионов – Чечни, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Северной Осетии. По поручению главы Ингушетии был создан межведомственный оперативный штаб, а также организованы пункты обогрева и питания для волонтеров.

Инцидент с пропажей детей также находится под контролем следственных органов. СУ СКР по региону и республиканская прокуратура проводят расследование обстоятельств произошедшего. На данный момент известно, что изначально тонули два мальчика, одного из которых удалось спасти очевидцам, а второго унесло течением, когда он пытался помочь своему товарищу.

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