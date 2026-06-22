Жара до +32 и чрезвычайная пожароопасность: какая погода ждет ставропольцев в начале рабочей недели

В регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность пятого класса Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае в начале рабочей недели прогнозируют жару. Столбики термометров поднимутся до +33 градусов. В связи с этим в регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

«В период с 13 до 15 часов и до конца суток 22 июня, а также в течение суток 23 июня 2026 года в северной части Ставропольского края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), в северной части и юго-восточных районах местами – высокая пожароопасность (4 класс)», – говорится в сообщении регионального гидрометцентра.

В понедельник, 22 июня, температура воздуха по краю поднимется до +29 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с с порывами до 11-14 м/с. В Ставрополе – до +26 градусов и без осадков.

Во вторник, 23 июня, ночью термометры покажут +11 градусов, а днем воздух прогреется до +32 градусов. Осадков в течение суток не прогнозируют. Ветер северный – до 6-11 м/с. В краевой столице ночью – +12 градусов, днем – +29 градусов.

В среду, 24 июня, местами ожидается кратковременная гроза. Ночью синоптики обещают +14 градусов, днем – +33 градуса. Северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. В региональном центре от +16 ночью до +30 днем, без существенных осадков. В течение суток будет облачно с прояснениями.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», начиная с четверга в регионе установится дождливая погода. Столбики термометров при этом заметно поползут вниз и опустятся до +18 градусов днем.

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