Ливни, ветер, жара и пожароопасность одновременно: какая погода ожидается на Ставрополье к концу рабочей недели

Штормовое предупреждение и чрезвычайная пожароопасность одновременно объявлены на Ставрополье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье одновременно объявили режим чрезвычайной пожароопасности и штормовое предупреждение. Такая разношерстная погода продержится в крае вплоть до конца суток 27 июня. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, что прогнозируют синоптики.

«Внимание! Чрезвычайная пожароопасность (5 класс) ожидается местами в северной части и юго-восточных районах Ставропольского края, местами - высокая пожароопасность (4 класс) до конца суток 24 июня и в течение суток 25 июня», – объявили в РСЧС утром.

Следом за этим сообщением, буквально спустя 15 минут, последовало штормовое предупреждение. В крае прогнозируют ливни, грозы, град и сильный ветер до 20-25 м/с. Непогоду может привести к подтоплению низин, нарушению работы дренажных систем, повреждению кровли зданий, слабо закрепленных конструкций и деревьев.

«МЧС Ставрополья рекомендует: водителям снизить скоростной режим; пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог; будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линии электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев», – советуют спасатели.

Сперва РСЧС предупредил о пожароопасности, а потом – о ливнях Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Ставропольского гидрометцентра, летняя жара не покинет край. В среду, 24 июня температура воздуха в регионе повысится аж до +33 градусов, в Ставрополе – до +30. При этом во второй половине дня прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Ветер не поднимется выше 11 м/с.

Зато в четверг, 25 июня, погода серьезно испортится. Ночью синоптики обещают в крае температур воздуха +14…+19 градусов и дожди с грозами. Днем ситуация не изменится, но воздух прогреется до +25…+30 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с, местами – до 25. В Ставрополе тоже будут осадки, а температура – +16…+18 градусов ночью и +25…+27 днем.

Пятница, 26 июня, ожидается холоднее. Последний рабочий день недели встретит ставропольцев +13…+18 градусами в ночное время и +23…+28 – в дневное. В Ставрополе – +14…+16 ночью и +23…+25 градусов днем. Осадки и ветер ожидаются такие же, как в четверг.

Ситуация с пожароопасностью при этом дошла до красных черт. В Ипатово и селе Дивное синоптики поставили пятый, чрезвычайный класс опасности. Четвертый, высокий, наблюдается в Красногвардейском, Буденновске, Левокумском и Нефтекумске. Остальные муниципалитеты держатся на третьем (среднем) и втором (низком) уровнях.

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