Группа радикалов превратила поселок в Дагестане в собственное «государство». Фото: стоп-кадр видео оперативной съемки УФСБ РД

В Дагестане установили причастность троих человек к участию в шариатском патруле закрытого религиозного села. Село Губден Карабудахкентского района только недавно стало доступно для въезда. Почти 11 лет радикалы создавали на его территории небольшое тоталитарное государство с населением чуть больше 10 тысяч человек. В апреле 2026 года задержали девять подозреваемых в экстремизме участников местной власти. А позже выявили еще троих возможных членов банды.

По данным следствия, трое мужчин присоединились к организации не позднее 2019 года. На тот момент на территории села уже на протяжении четырех лет существовало экстремистское сообщество с радикальными религиозными взглядами. Члены сообщества держали в страхе весь населенный пункт, распространяли внутри него свою идеологию и вовлекали новых участников.

Среди рекрутов оказались и трое местных жителей, говорится в материалах дела. В структуре банды им выделили роль надзирателей и отправили проводить «шариатские патрули».

Участников задержали в апреле 2026 года. Фото: стоп-кадр видео СУ СКР по Дагестану

Сообщается, что радикалы следили за образом жизни, одеждой и публичными разговорами односельчан. Всех, кто вел себя «неправедно», приглашали на «серьезный разговор». А если запугивания не помогали, в ход шло физическое насилие. Для провинившихся было отведено специальное помещение – пыточная, в которую отправляли непокорных.

Группа радикалов превратила поселок в Дагестане в собственное «государство»

Следователи также установили, что подозреваемые не гнушались и вымогательством. Пользуясь своей властью, в мае 2019 года они избили местного жителя и забрали у него 150 тысяч рублей.

«В отношении трех местных жителей возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных “Участие в экстремистском сообществе”, а также “Вымогательство, совершенное организованной группой”», – говорится в сообщении СУ СКР по Дагестану.

На КПП велся тщательный учет въезжающих и выезжающих жителей. Стоп-кадр видео СУ СКР.

Подозреваемым грозит до семи лет колонии. Следователи продолжают расследование. Им предстоит закрепить доказательства, установить все обстоятельства и выявить, были ли другие эпизоды преступлений и участники банды.

Напомним, территория Губдена годами оставалась закрытым квази-государством. В него нельзя было въехать без пропуска от боевиков на специальном пункте КПП. Чтобы захватить участников сообщества, сотрудники ФСБ брали поселок штурмом.

В ходе спецоперации боевиков нейтрализовали, девять подозреваемых в участии в банде задержали. В их отношении завели уголовное дело по статье «Организация экстремистского сообщества и участие в нем». Она предусматривает наказание до 10 лет колонии.

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