Молодежь Ставрополья ждут мастер-классы, игры и разные полезные активности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В субботу на Ставрополье отметят праздник родом из СССР – День молодежи, учрежденный в 1958 году. В 1993-м его перенесли с последнего воскресенья первого летнего месяца на фиксированную дату – 27 июня, а с 2023-го указом президента вновь закрепили за последней субботой июня. Кстати, предшественником Дня молодежи был Международный юношеский день (МЮД), отмечавшийся с 1917 до 1945 года в конце августа – начале сентября.

В 2026 году для ставропольских юношей и девушек подготовили насыщенную праздничную программу. Мероприятия пройдут с 11 утра до 9 вечера на базе краевого Дома молодежи (проспект Кулакова, 16В).

Важно!

Участие во всех активностях бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Куда сходить в Ставрополе 27 июня 2026 года

Торжественная церемония праздничной программы начнется в 11:00.

До 19:00 гости праздника смогут:

– изготовить брелоки с символом Дня молодежи в рамках мастер-класса «Конь-огонь»;

– проявить эрудицию в быстрой интеллектуальной игре «Время знать»;

– поиграть в лазертаг, мягкий баскетбол, «Интеллектуальные бочки» (настолки) и PlayStation;

– познакомиться с основами туризма;

– поучаствовать в розыгрышах.

Также в течение дня будет работать фудкорт и площадки партнеров.

С 11:00 до 12:30 гостей ждут на мастер-класс по росписи декорированных цементных пластинок.

С 11:00 до 13:00 состоится акция «Молодой водитель», а в 12:00 – «Мы граждане России!».

С 12:30 до 14:00 эксперты проведут карьерные консультации и консультации с психологом.

С 12:30 до 14:00 всех желающих приглашают на мастер-класс по изготовлению декорированных обвесов из полимерной глины, а до 15:30 – 3D-стикеров с мемами.

С 12:30 до 15:30 можно будет проверить свою скорость чтения (не по диагонали).

На 13:00 запланирована торжественная передача «капсулы времени».

С 13:00 до 15:00 выделено время для работы питч-зоны (пространства для для кратких презентации проектов).

С 13:00 до 14:00 пройдет встреча с участником СВО, с 14:00 до 15:00 – встреча с криминалистом.

С 14:00 до 17:00 состоится ЭКО-акция, каждый участник которой посадит растение и заберет его домой.

С 15:30 до 17:30 пройдет турнир «Камень-Ножницы-Бумага».

С 16:00 до 17:00 желающих попрактиковать английский язык приглашают присоединиться к разговорному клубу.

С 17:00 до 19:00 зрителей ждет праздничный концерт, после него – часовое выступление кавер-группы.

Завершится праздничный день показом мод локальных брендов Ставропольского края.

Куда сходить в Ставрополе 28 июня 2026 года

На уличной площадке Центра адаптивной физической культуры и спорта (улица Доваторцев, 13А) стартует городской турнир по стритболу «Молодежка» с призовым фондом 45 тысяч рублей, а также киберспортивный турнир «Миссия: Победа» в дисциплине CS. Регистрация открыта до 27 июня по ссылке. Подробную информацию уточняйте на сайте администрации Ставрополя.

В 20:00 по адресу проспект Октябрьской Революции, 21 состоится «Квартирник» – творческий вечер с живой музыкой и популярными песнями под гитару.

Ранее «КП-Северный Кавказ» объясняла, будут ли продавать алкоголь в Ставропольском крае 27 июня, ведь День молодежи в этом году совпадает с выпускными в школах.