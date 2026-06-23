В этом году на Ставрополье 11-е классы заканчивают около 10,5 тысячи ребят, а 9-е – почти 31,5 тысячи Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году 27 июня на Ставрополье отметят сразу два крупных события – День молодежи и выпускные вечера. Как сообщил губернатор края Владимир Владимиров, 11-е классы заканчивают около 10,5 тысячи ребят, а 9-е – почти 31,5 тысячи.

Более чем в 40 регионах страны последняя суббота первого летнего месяца станет «безалкогольной». С полным списком можно ознакомиться по ссылке. «КП-Северный Кавказ» объясняет, будет ли вводиться сухой закон в Ставропольском крае.

В регионе действует закон №48-кз «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков». Данный документ предписывает ограничивать торговлю спиртным в дни проведения последних звонков в мае (точную дату ежегодно определяет Минпросвещения РФ) и в День знаний (1 сентября).

Другие события так не упоминаются. Но, например, в прошлом году министерство экономического развития Ставрополья рекомендовало владельцам торговых точек и заведений общепита воздержаться от продажи алкоголя вблизи мест проведения торжественных мероприятий. Это была именно рекомендация, а не обязательное требование, ответственности за ее неисполнение не предусматривалось.

Отдельных комментариев, будет ли продаваться алкоголь в Ставропольском крае 27 июня 2026 года, от официальных представителей власти пока не поступало.

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