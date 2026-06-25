Жительница Кисловодска попросила спасти орла от недобросовестного фотографа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кисловодска просят защитить орла от уличного фотографа, который мучает его на потеху публики. Встревоженные местные жители заметили жестокое обращение с животным прямо посреди курортного города.

На видео мужчина в панаме держит хищную птицу на привязи. Она пытается улететь и рвется с плеча фотографа. Он резко дергает ее за поводок и силой сажает на плечо.

«На это больно смотреть. Он орла бил по клюву, чтобы тот закрыл его для фото. Такой беспредел происходит на Курортном бульваре Кисловодска. Когда власти будут заниматься не только праздниками?» – задают вопрос местные жители.

Жители курортного города просят защитить птицу и запретить живодеру мучать ее на глазах туристов.

Жители Кисловодска просят защитить орла от жестокого фотографа Видео: соцсети очевидцев

Пару лет назад подобная ситуация происходила в дагестанском селе Хунзах. Тогда двое мужчин держали орла и ястреба, занесенных в Красную книгу России. Они предлагали туристам сделать фото с хищниками за деньги.

Браконьеров задержали сотрудники полиции. Обоих мужчин доставили в отделение, где они сознались в содеянном: они отлавливали хищников и накачивали их седативными препаратами, чтобы они не вели себя агрессивно.

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