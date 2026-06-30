В такой ситуации многие задумываются об альтернативном транспорте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация на топливном рынке Дагестана остается напряжённой. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 140 рублей за литр, а на заправках вводят жёсткие ограничения - не более 20 литров в одни руки. Автовладельцы возмущены, но выбора у них почти нет.

Почему в Дагестане выросли цены на бензин в июне 2026

«Цены на топливо на каждой АЗС определяются владельцем самостоятельно, исходя из закупочной стоимости, логистических расходов, объёмов реализации и других факторов», - поясняют специалисты республиканской топливной ассоциации «Дагтопливо». Однако даже это объяснение не снимает вопросов, когда цена за литр переваливает за сотню.

В республике работают 739 АЗС. Все они принадлежат частным предпринимателям, которые вольны сами устанавливать цены. Единственное, что сейчас помогает водителям не тратить время в очередях на заправках - это списки заправок с наличием топлива, которые публикует ассоциация «Дагтопливо».

В Дагестане производят свой бензин, какой, сколько

В минэнерго республики рассказали, что Дагестан полностью зависит от внешних поставок топлива, собственного производства бензине в регионе нет.

Как пояснили специалисты, всё топливо закупается на бирже за пределами республики и доставляется по железной дороге или автотранспортом. Сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан), который используется в газобаллонных автомобилях, в Дагестане тоже не производят.

«В республике есть единственный нефтеперерабатывающий завод, но он не производит бензин, а занимается первичной переработкой нефти и может выпускать лишь дистилляты и топочный мазут, которые не используются в автомобилях. К тому же в настоящее время он не работает», - рассказали специалисты минэнерго Дагестана.

Вот и получается, что республика полностью зависит от внешних поставок топлива. Заводы-изготовители в других регионах задерживают отгрузки или продают топливо по завышенным ценам. Поэтому на заправках вводят ограничения, а цены растут.

Дагестан полностью зависит от внешних поставок топлива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Почему в Дагестане закрыли АЗС в 2026 году

Глава Дагестана Фёдор Щукин прокомментировал ситуацию с закрытием заправок в Махачкале и Каспийске. По его словам, это не случайность.

«Это приостановление по решению суда работы целого ряда АЗС, на которых выявлены серьёзные нарушения, угрожающие жизни и здоровью людей. Так совпало, что работа этих заправочных станций была приостановлена до устранения нарушений, - прокуратура начала вести работу по ним ещё зимой», - говорит глава республики.

Власти подчёркивают: безопасность людей важнее любых экономических интересов собственников АЗС. Тем не менее, для водителей закрытие даже проблемных заправок в условиях дефицита топлива становится дополнительным ударом.

В настоящее время минэнерго Дагестана по поручению руководства республики ведёт постоянный мониторинг, направляет обращения в федеральный центр и работает над стабилизацией топливного рынка. Но пока собственного производства бензина в регионе нет, ситуация остаётся в руках поставщиков из других регионов.

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