Дагестан, как и другие регионы РФ, столкнулся с топливным дефицитом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние дни на Северном Кавказе, да и по всей России, обсуждают одну и ту же проблему – бензин. В одних регионах он подорожал, в других – исчез с заправок. Очереди, ограничения, ажиотаж. Водители жалуются, что не могут заправиться. Власти и эксперты называют множество причин сложившейся проблемы. Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о ситуации с топливом на Ставрополье.

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Ситуация не обошла стороной и Дагестан, который, как и многие другие субъекты, оказался в центре топливного кризиса. Врио главы республики Фёдор Щукин прокомментировал обстановку и назвал три главных фактора, которые привели к дефициту.

Врио главы Дагестана Федор Щукин прокомментировал ситуацию с топливом. Фото: пресс-служба главы РД

Первый фактор – объективный. Дагестан – регион большой, с активным движением по трассам: люди едут на работу, к родным, в другие села и города. Поэтому, когда начались проблемы с топливом по всей стране (в том числе из-за водительского ажиотажа), в Дагестане это почувствовали остро.

«Мы не ждем, что ситуация разрешится сама собой. В правительство России уже направлено письмо, мы на связи с федеральным центром. Я лично добиваюсь, чтобы объёмы поставок в Дагестан были стабильными и прогнозируемыми», – говорит Федор Щукин.

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Второй фактор, по мнению врио главы, – рост цен. Любой дефицит порождает повышение стоимости. Это происходит и в других регионах, однако в Дагестане есть и своя специфика: бизнес самостоятельно формирует цены на топливо, и часть предпринимателей пытается заработать на сложной ситуации. Местные паблики выкладывали фото с АЗС, где бензин стоил и 90 и 100 и больше за литр, а автолюбители, ругаясь, спешно запасались топливом. На всякий случай. Такая реакция бизнеса не осталась без внимания властей.

Водители активно запасались бензином. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Мы в свою очередь привлекаем к работе ФАС. Есть и другая сторона – спекулянты, которые пытаются заработать на том, что касается каждого из нас. Каждое необоснованное повышение будет пресекаться», – предупредил врио главы Дагестана.

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А вот третий фактор – закрытие заправок, – в основном коснулся Махачкалы и Каспийска. По решению суда была приостановлена работа целого ряда АЗС, на которых выявлены серьёзные нарушения. Прокуратура начала работу по ним ещё зимой.

«Мы все прекрасно помним эти взрывы, техногенные катастрофы, которые были недавно. Так совпало, что работа этих заправочных станций была приостановлена до устранения нарушений», – рассказал Федор Щукин.

Врио главы республики уточнил, что часть собственников уже устранила нарушения, и эти АЗС в скором времени откроются.

«Работа идёт каждый день. Я понимаю беспокойство людей. Но хочу, чтобы вы знали: мы делаем всё возможное, чтобы ситуация нормализовалась», – сказал Щукин.

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