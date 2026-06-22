Ситуация с бензином стабилизируется в Ставропольском крае. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье ситуация с топливом постепенно приходит в норму. Региональное министерство энергетики, промышленности и связи продолжает мониторить топливный рынок.

Последние новости о ситуации с бензином в Ставропольском крае на 22 июня 2026 года

Поставки в край есть, логистика внутри региона нормализуется.

«Остаются точечные проблемы на некоторых АЗС. При этом ажиотаж спал, на заправках не наблюдаются столь большие очереди, как прежде. Совместно с топливными компаниями министерство продолжает работать над восстановлением привычного режима работы заправочных станций», - рассказали специалисты краевого минпрома.

Есть ли топливо на заправках, цена

Как рассказала наша читательница Елена, проблем с заправкой у нее не возникло.

«21 июня вечером в центре спокойно заправилась 95-м. Очередей нет, бензин есть», - говорит она.

На АЗС топливо поступает по графику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Другая читательница «КП-Северный Кавказ» Мария рассказала, что утром опоздала на работу, так как попала в гигантскую пробку на юго-западе Ставрополя.

«Одна полоса была полностью заблокирована, такая очередь на заправку стояла», - рассказала Мария.

Сами сотрудники АЗС говорят, что причины ажиотажа они до конца не понимают, так как топливо на станции есть».

«Люди просто подверглись каким-то паническим настроениям и начали скупать бензин, заправляться до полного бака. Из-за этого и проблема», - рассказала сотрудница АЗС.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов лично объехал несколько заправок:

«На одной заправке на улице Ермолова появился бензин, пока очереди не было. На другой тоже есть, но очередь», - пишет мэр города-курорта в своих соцсетях.

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