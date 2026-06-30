Меры ввели, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний среди населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Купание в прибрежной зоне Каспийска и Махачкалы в этом году под запретом. Ограничения ввели после того, как специалисты выявили бактериальное загрязнение морской воды, поэтому с пляжным отдыхом в этих городах придется повременить. Запрет действует с 12 июня и сохранится до особого распоряжения.

Об этом сообщили в управлении ГО и ЧС Каспийска со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача по Дагестану. Такие меры ввели, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний среди населения.

Лабораторные исследования морской воды, отобранной в конце мая на пляжах Махачкалы и Каспийска, показали превышение допустимых норм сразу по нескольким микробиологическим показателям. Речь идет об общих колиформных бактериях, кишечной палочке, энтерококках и колифагах.

Качество воды не соответствует требованиям действующих санитарных правил Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Качество воды не соответствует требованиям действующих санитарных правил. Запрет распространяется на все основные пляжные зоны, включая городские пляжи, прибрежные участки и территории пансионатов. Когда ситуация изменится в лучшую сторону, пока неизвестно.

«При обнаружении в морской воде возбудителей инфекционных заболеваний и (или) превышении допустимого содержания обязательных микробиологических показателей купание в зоне рекреации запрещается до реализации мероприятий, обеспечивающих достижение гигиенических нормативов», – говорится в постановлении.

Это уже не первый случай, когда экологическое состояние водоемов на Северном Кавказе вызывает серьезные вопросы. Недавно внимание к проблеме привлекла ситуация в Ингушетии, где во время поисков восьмилетнего мальчика в реке Сунже волонтеры обнаружили масштабное загрязнение.

Это уже не первый случай, когда экологическое состояние водоемов на Северном Кавказе вызывает серьезные вопросы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Участники поисковой операции рассказывали, что в воде находились бытовой мусор, ветки, останки животных, а также многочисленные незаконные сбросы канализации. Многие добровольцы, которые по несколько часов работали в воде, позже жаловались на ухудшение самочувствия, кожные высыпания и другие проблемы со здоровьем.

После общественного резонанса власти Ингушетии начали формировать карту незаконных канализационных сбросов и объявили о системной работе по выявлению подобных нарушений. Она поможет контролировать проблемные участки и проводить повторные проверки, чтобы не допустить новых случаев загрязнения рек.

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