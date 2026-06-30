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Общество30 июня 2026 12:19

Выявлены бактерии и инфекции: на пляжах Каспийска и Махачкалы ввели запрет на купание

В Каспийске и Махачкале запретили купание из-за загрязнения моря
Ева ТКАЧЕНКО
Меры ввели, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний среди населения

Меры ввели, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний среди населения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Купание в прибрежной зоне Каспийска и Махачкалы в этом году под запретом. Ограничения ввели после того, как специалисты выявили бактериальное загрязнение морской воды, поэтому с пляжным отдыхом в этих городах придется повременить. Запрет действует с 12 июня и сохранится до особого распоряжения.

Об этом сообщили в управлении ГО и ЧС Каспийска со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача по Дагестану. Такие меры ввели, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний среди населения.

Лабораторные исследования морской воды, отобранной в конце мая на пляжах Махачкалы и Каспийска, показали превышение допустимых норм сразу по нескольким микробиологическим показателям. Речь идет об общих колиформных бактериях, кишечной палочке, энтерококках и колифагах.

Качество воды не соответствует требованиям действующих санитарных правил

Качество воды не соответствует требованиям действующих санитарных правил

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Качество воды не соответствует требованиям действующих санитарных правил. Запрет распространяется на все основные пляжные зоны, включая городские пляжи, прибрежные участки и территории пансионатов. Когда ситуация изменится в лучшую сторону, пока неизвестно.

«При обнаружении в морской воде возбудителей инфекционных заболеваний и (или) превышении допустимого содержания обязательных микробиологических показателей купание в зоне рекреации запрещается до реализации мероприятий, обеспечивающих достижение гигиенических нормативов», – говорится в постановлении.

Это уже не первый случай, когда экологическое состояние водоемов на Северном Кавказе вызывает серьезные вопросы. Недавно внимание к проблеме привлекла ситуация в Ингушетии, где во время поисков восьмилетнего мальчика в реке Сунже волонтеры обнаружили масштабное загрязнение.

Это уже не первый случай, когда экологическое состояние водоемов на Северном Кавказе вызывает серьезные вопросы

Это уже не первый случай, когда экологическое состояние водоемов на Северном Кавказе вызывает серьезные вопросы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Участники поисковой операции рассказывали, что в воде находились бытовой мусор, ветки, останки животных, а также многочисленные незаконные сбросы канализации. Многие добровольцы, которые по несколько часов работали в воде, позже жаловались на ухудшение самочувствия, кожные высыпания и другие проблемы со здоровьем.

После общественного резонанса власти Ингушетии начали формировать карту незаконных канализационных сбросов и объявили о системной работе по выявлению подобных нарушений. Она поможет контролировать проблемные участки и проводить повторные проверки, чтобы не допустить новых случаев загрязнения рек.

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