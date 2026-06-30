Восьмилетнего мальчика искали более 20 тысяч людей. Фото: соцсети правительство РИ

Июнь 2026 стал трагическим месяцем для всего Северного Кавказа. Восемь долгих тревожных дней в Ингушетии искали восьмилетнего мальчика, который бросился на помощь тонущему другу и был унесен сильным течением. К поискам присоединились более 20 тысяч человек из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, других регионов и даже из-за рубежа. Тело ребёнка нашли 22 июня в десяти километрах от места, где он исчез.

Но трагедия вскрыла другую проблему, о которой никто не говорил вслух. Река, которую старожилы помнят чистой и прозрачной, превратилась в зловонную свалку. Волонтёры, прочёсывая Сунжу, доставали из воды бытовой мусор, ветки, останки животных. В некоторых местах мусор образовывал целые заторы.

Река сунжа превратилась в настоящую свалку. Фото: стоп-кадр видео idris_musakhadziev

«В этой реке, наверное, вся таблица Менделеева. Смрад, фекалии, отходы. И всё это точно не первый день. Представьте, что здесь купаются дети», - рассказывал участник поисков Руслан Мальгасов.

Кроме того, жители домов, стоящих вдоль берегов Сунжи, годами сбрасывают канализационные стоки прямо в реку. Вода, в которой поисковики проводили по семь-десять часов, оказалась инфицированной. Это сильно ударило по здоровью людей. У многих волонтёров выявили проблемы, связанные с длительным пребыванием в грязной холодной воде: высыпания, зуд, повышение температуры, гнойные раны, боли в почках. . Медики работали без выходных, чтобы поддержать тех, кто дни напролёт стоял в ледяной и отравленной реке. На помощь пришли местные клиники, они организовали бесплатный приём и диагностику для участников поисков.

Сброс канализации в реку Сунжа в Ингушетии Видео: соцсети caucas_tower

А власти вплотную занялись вопросом незаконных канализационных стоков.

«Мы проводим анализ масштабов и критичности ситуации. В том числе и анализ работы очистных сооружений городов и районов. Но нам нужно уже начать здесь и сейчас. Поэтому мы создаем дефективную карту, на которой отметим точки незаконных сбросов, организуем выезды и рейды, будем устанавливать точки сброса», - говорит Берс Банхаев, руководитель ЦУР Ингушетии.

Он призвал активных жителей, которых беспокоит этот вопрос, создавать геометки проблемных точек, снимать ролики и присылать ему.

В комментариях жители Ингушетии уже дали несколько адресов, предложили взять лодку, проплыть на Сунже начиная от Магаса и самому увидеть и подышать речными «ароматами».

Берс объяснил, что сейчас власти составляют карту проблемных мест, где вбрасывают отходы в реку. Он объяснил, что важно составить «путеводитель по нарушениям».

«Условно мы закроем слив дома сразу после обнаружения и забудем про него, через неделю или две слив появится снова. Публичная карта уже будет ориентиром повторного рейда и выявления повторных нарушений. В любой работе нужна системность», - ответил Банхаев подписчикам. Он вспомнил показательный случай, когда в 2024 году были проведены рейды и закрыты 9 сливов в Сунже. Никто уже не помнит где конкретно это происходило, и открыли ли эти сливы заново.

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