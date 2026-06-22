Спасатели и волонтеры восемь дней прочесывали русло реки. Фото: стоп-кадр видео МЧС Росссии по РИ

Восьмой день поисков восьмилетнего мальчика в Ингушетии завершился трагически. Тело ребенка, которого 15 июня унесло течение реки Сунжа, обнаружили волонтёры.

«22 июня в 16:50 было обнаружено тело мальчика. В связи с этим начальник ЦУКС Ахмед Евлоев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ», - сообщили в МЧС России по РИ.

Тело ребенка унесло течением на 10 км от места, где он ушел под воду. По предварительным данным его обнаружили когда прочесывали реку в районе школы №4.

Тело восьмилетнего мальчика нашли в Ингушетии

Напомним, мальчик пропал днём 15 июня на реке Сунжа в районе Карабулака. Он с двумя друзьями пошел к реке. Когда один из друзей упал в реку, мальчик бросился спасать тонущего, а третий товарищ побежал за помощью. Когда он вернулся с подмогой, они увидели только одного ребенка, который из последних сил цеплялся за корни и ветки растущего на берегу дерева. Третьего ребенка не было, его подхватило сильное течение и унесло за считанные секунды.

Спасатели, волонтёры и тысячи неравнодушных людей из Ингушетии, Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и других регионов Северного Кавказа на протяжении недели прочёсывали русло Сунжи. Это были самые масштабные поиски за последние годы. Даже перекрывали отдельные участки реки и обследовали каждый метр берега. Общая группировка поисковиков по данным на 22 июня превысила 20 тысяч человек.

Спасатели и добровольцы по нескольку часов искали ребенка в ледяной воде. Фото: стоп-кадр видео МЧС России по РИ

Поиски были сопряжены с серьёзными трудностями - река оказалась сильно замусорена, а волонтёры жаловались на ухудшение здоровья после многочасовой работы в загрязнённой воде. Власти региона даже выявили факты сброса канализационных стоков в Сунжу.

Трагедия 15 июня стала символом объединения народов Кавказа. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщал, что тысячи добровольцев из ЧР присоединились к поискам, а в мечетях Грозного мусульмане возносили молитвы о спасении ребенка. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов лично координировал поисковую операцию. К сожалению, чуда не произошло. Тело мальчика нашли на восьмой день поисков и отправили на экспертизу.

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