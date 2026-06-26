Операцию проводили объединёнными силами нескольких ведомств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На кадрах оперативной съёмки ночная улица в одном из сёл Дагестана. Несколько сотрудников спецслужб стремительно бегут, скручивают черноволосого парня и кладут лицом в щебёнку. Так прошло задержание 17-летнего уроженца республики, подозреваемого в подготовке массовых убийств и администрировании международной террористической сети.

Операцию проводили сотрудники Главного следственного управления СК России по Московской области совместно с ФСБ и МВД. По данным следствия, деятельность задержанного курировали украинские спецслужбы. Подросток вербовал несовершеннолетних, обучал их изготовлению взрывчатки, совершению терактов и уходу от правоохранителей. В его пабликах состояли более 200 тысяч человек, из них порядка пяти тысяч являлись активными участниками.

Задержание 17-летнего куратора террористов из Дагестана Видео: ЦОС ФСБ России

Как установило следствие, группу координировала Служба безопасности Украины (СБУ). В январе 2026 года участники ячейки осуществили пять поджогов и ложное минирование 14 школ в Техасе, в феврале - ещё два поджога и эвакуации учебных заведений в Калифорнии, в марте - поджоги в Германии и Италии.

Задержанный находится под стражей, ведется следствие. Фото: Ольга ЮШКОВА.

На допросе задержанный заявил, что главным направлением атак оставались Россия и страны СНГ. Он уже признал, что готовил нападение на школу в Московской области, которое удалось предотвратить, тогда были задержаны двое подростков 14 и 18 лет. Фигурант также рассказал о планировании других терактов: нападениях на несовершеннолетних, поджогах автомобилей и подготовке к совершению преступлений в ряде регионов России. В том числе и в Ставропольском крае.

Следствие продолжается. Фигуранту предъявлено обвинение, он арестован. Устанавливаются другие эпизоды и соучастники.

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