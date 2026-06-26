После июньской жары – ливни и град: в выходные на Ставрополье изменится погода

В Ставропольский край после июньской жары вернулись дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольский край после июньской жары вернулись дожди. В выходные синоптики обещают ливни с грозами и сильным ветром. Температура воздуха при этом тоже пойдет на спад. В ночное время столбики термометров опустятся до +10 градусов. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, чего еще ждать от погоды в ближайшие дни.

Несмотря на прогнозируемые осадки, в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной пожароопасности. Утром региональная РСЧС предупредила:

«Внимание! Чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в восточной части, высокая пожароопасность (4 класс) в северной части Ставропольского края ожидается в период до конца суток 26 июня, в течение суток 27 июня 2026 года Будьте внимательны и осторожны! Номер экстренных оперативных служб – 112».

Одновременно с этим в крае действует штормовое предупреждение о грозах с градом. Также губернатор Владимир Владимиров подписал распоряжение перевести все экстренные службы региона в режим повышенной готовности.

В ночное время столбики термометров опустятся до +10 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщают синоптики гидрометцентра Ставрополья, в пятницу, 26 июня, ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром. Его скорость составит 20-25 м/с с порывами до 15-18 м/с. Столбики термометров покажут +29 градусов. В краевой столице – кратковременные осадки и +26 градусов.

В субботу, 27 июня, ночью температура воздуха составит +13…+18 градусов, а днем – +20…+25 градусов. В течение суток в регионе будут идти дожди с грозой и градом. Ветер северный – 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с. В Ставрополе +13 градусов ночью и +22 градуса днем. Синоптики обещают кратковременный дождь.

В воскресенье, 28 июня, осадки продолжатся. В первой половине ночи синоптики обещают грозу с градом и сильным ветром. Температура воздуха при этом составит +10 градусов. Днем погода немного успокоится, но в отдельных районах кратковременные дожди сохранятся. Воздух прогреется до +29 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с. В региональном центре ночью +11 градусов, днем – +26 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Напомним, в выходные в Ставрополе пройдут продовольственные ярмарки. Торговые ряды развернутся на улице Васильева, 35/1 и площади 200-летия. Местные жители смогут приобрести качественные продукты от региональных производителей по сниженным ценам.

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