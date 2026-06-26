Три случая ККГЛ зарегистрированы в Дагестане Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кизилюртовском районе Дагестана медики зафиксировали три случая заболевания Конго-Крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ). Пациентов срочно госпитализировали в реанимацию – они находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщает администрация муниципалитета, сейчас угрозы жизни людей нет. Медикам удалось стабилизировать их состояние. Они находятся под наблюдением и продолжат лечение в стационаре. Причина такого тяжелого состояния не называется. Но вероятно, заболевшие после укуса клещей просто не наблюдались у врачей.

«Силами сотрудников центральной поликлиники, амбулаторий и ФАП проведена масштабная разъяснительная работа. Жителям района розданы информационные листовки, в которых подробно изложены основные правила защиты от укусов клещей и алгоритм действий при обнаружении присосавшегося клеща», – рассказала врач-эпидемиолог Кизилюртовской ЦРБ Сабина Саидова.

Одновременно с этим в районе установили 30 информационных баннеров с профилактическими рекомендациями. Их повесили у больниц и школ – в самых людных местах.

Случившееся вызвало сильный резонанс в социальных сетях. Произошло это из-за того, что в некоторых СМИ происходящее назвали «вспышкой "азиатской Эболы"», но Крымская геморрагическая лихорадка – это природно-очаговое заболевание, которое передаётся через укусы клещей и регулярно фиксируется в южных регионах России. В зоне риска – Ставропольский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, где случаи заражения регистрируют каждый сезон.

Что такое Крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ)

Крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – это острое заболевание, передающееся в основном при укусах иксодовых клещей или при контакте с кровью заражённых животных и людей. Болезнь характеризуется крайне тяжёлым течением, высоким уровнем летальности (от 10% до 40%) и выраженным геморрагическим синдромом.

Инкубационный период длится от одного до 14 дней. Болезнь начинается внезапно.

Сначала у человека резко повышается температура тела до 39-41 градуса.

Затем появляются сильная головная боль, ломота в мышцах и суставах, слабость, светобоязнь, покраснение лица, шеи и глаз.

На 2-5 день фиксируют точечные кровоизлияния на коже (петехии), носовые, маточные и желудочно-кишечные кровотечения, появление синяков. После укусов клещей врачи рекомендуют наблюдать за своим состоянием и в случае его ухудшения немедленно обращаться за помощью.

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