Свое восхождение на Эльбрус Велимир Томович посвятил России. Фото: соцсети

Итальянский журналист Велимир Томович, который не раз признавался в любви к России и российскому народу, совершил, кажется, невозможное. Еще пять месяцев назад он не умел надевать на ноги кошки, а 24 июня 2026 года водрузил на вершине Эльбруса итальянский и российский флаги.

Итальянский журналист покорил Эльбрус и попросил гражданство России Видео: соцсети

Свое восхождение на Эльбрус Велимир Томович посвятил России – таким способом он обращается к русским: «Я с вами! Я вас уважаю!». По словам журналиста, Италия и Россия неразрывно связаны, а многие ценности его семьи созвучны ценностям российского народа.

Как говорилось выше, раньше опыта походов в горы у Велимира не было. Путь на самую высокую точку Европы для 47-летнего репортера начался с долгой подготовки. Пять месяцев он постоянно занимался в зале, посещал интенсивные тренировки, практиковал бег с грузом, дыхательные упражнения и многочасовые марш-броски. В путь к вершине он взял с собой талисман с московского фестиваля молодежи – плюшевого Чебурашку.

Поднявшись на «крышу Европы», журналист записал два видеообращения. Первое – к президенту России Владимиру Путину:

«Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам с вершины Эльбруса. Я не альпинист, а простой итальянский независимый журналист, который решил посвятить это сложнейшее восхождение дружбе и сотрудничеству между Россией и Италией. Это скромный акт народной дипломатии. Господин президент, я разделяю российские ценности и уже давно чувствую себя частью этой страны. Именно поэтому я прошу вас отсюда, с “крыши Европы”, оказать мне честь предоставить мне российское гражданство и позволить стать достойным гражданином России».

Второе – ко всем, кто помнит трагедию 2004 года:

Поднявшись на «крышу Европы», журналист записал два видеообращения. Фото: ВФМ

«Для Беслана я на пике Европы, на пике России!»

По словам Велимира Томовича, его восхождение на Эльбрус поможет укрепить связи между Италией и Россией.

Теперь, спустившись с Эльбруса, журналист ждет ответа на свой запрос о гражданстве. Он пообещал: это не последняя его акция в поддержку нашей страны.

Кто такой Велимир Томович

Велимир Томович – ученик знаменитого итальянского публициста Джульетто Кьезы, который работал в СССР с 1980 по 2000 год. Теперь Велимир продолжает его дело: в марте 2024 года он был на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, а в мае 2026-го стал 100-тысячным участником форума молодежи в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«До сих пор не умею надевать кошки»: из любви к России итальянский журналист решил покорить Эльбрус

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru