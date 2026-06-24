Велимир Томович не первый год активно поддерживает Россию Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Хотите правду? Я люблю Россию!». Итальянский репортер Велимир Томович, несмотря на сложную международную обстановку, совершенно не стесняется в этом признаться, как и его знаменитый учитель, автор книг об СССР, политик, общественник Джульетто Кьеза, который с 1980 по 2000 год работал в нашей стране.

К сожалению, в 2020 году он ушел из жизни. Теперь его дело продолжает Томович – доносит правду о России европейской аудитории. В марте 2024 года он принял участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, а в мае 2026 года стал 100 000-м человеком, зарегистрировавшимся на Международный фестиваль молодежи, проходивший в Москве. Теперь журналист запланировал сложную и масштабную акцию в поддержку России.

«Кабардинцы и балкарцы называют [Эльбрус] Минги-Тау, т.е. «Гора из тысячи гор», чтобы подчеркнуть его необъятность»

«Через несколько дней я взойду на Эльбрус, самую высокую вершину в Европе. Меня спрашивают – почему Эльбрус? Почему Россия? И вот правда: я люблю эту страну, езжу сюда много лет. Люди, природа... Здесь все по-настоящему! Италию и Россию всегда связывала история, дружба, культурой. У меня с Россией тоже есть кое-что общее: ценности, семья, верность принципам, привычка не сдаваться, когда становится трудно. Так что восхождение для меня – это не только про покорение вершины. Это мой способ сказать: "Я с вами! Я вас уважаю!"», – рассказал Велимир Томович в видеообращении к своим друзьям по МФМ.

Раньше журналист никогда не ходил в горы, поэтому он долго готовился переде тем, как начать воплощать свою идею: пять месяцев интенсивных тренировок, бега, дыхательных упражнений, ходьбы с грузами, многочасовых марш-бросков.

Журналист готовился к восхождению с февраля 2026 года. Фото: стоп-кадр видео МФМ

Томович связался с гидами, получил от них список необходимого:

«Я купил почти все. Куртка, ботинки, термос, кошки (ледоступы – прим.)... Я до сих пор не знаю, как их надевать! Остальное арендую на месте. А еще возьму с собой сувенир с Форума молодежи – Чебурашку. Шлю привет всем, с кем там познакомился! В следующий раз увидите меня где-то на горе или на обратном пути, надеюсь, на собственных ногах. Пожелайте мне удачи, она мне точно понадобится!»

Чебурашка тоже пойдет на Эльбрус. Фото: стоп-кадр видео МФМ

Итальянец планирует на отметке 5642 метра развернуть флаг родной страны и российский триколор, а также записать обращение к президенту Владимиру Путину. Томович надеется, что его «жест народной дипломатии» поможет его сомневающимся землякам не поддаваться навязываемой русофобии, а тем, кто ценит дружбу с Россией – быть услышанными.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала об ужесточении правил восхождения на Эльбрус.

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