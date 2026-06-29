Шара Буллет сразился с бразильцем Мишелем Перейрой. Фото: UFC Russia

Шара Буллет победил Мишеля Перейру на турнире в Баку. Дагестанский боец ММА Шарабутдин Магомедов громко вернулся после долгого перерыва. Он выступил в среднем весе на соглавном событии UFC Fight Night 280, прошедшем 27 июня в Баку.

Состязание российского спортсмена с бразильским ветераном называли одним из ведущих столкновений турнира. И действительно, поединок получился напряженным и зрелищным.

Дагестанский спортсмен уступил в стартовом раунде. Но позже взял инициативу в свои руки, показав Перейре настоящую силу характера. Два заключительных раунда остались за Магомедовым – единогласным решением судей он получил победу.

И тут же не стал скромничать, громко отмечая свое возвращение в октагон:

«Россия – мощь! Кавказ – сила! Русские вперед!».

Дагестанский боец ММА Шарабутдин Магомедов победил Перейру на турнире в Баку

Шарабутдину Магомедову 32 года. Теперь на его счету 17 побед в ММА и одно поражение. А у его ровесника Перейры 32 победы и 15 поражений.

В это же день в состязании участвовали и другие земляки Магомедова.

Так, удушающий прием принес победу Абусупьяну Магомедову в схватке с поляком Михайлом Олексейчуком. А победу в бою Икрама Алискерова с бразильцем Бурнно Феррейрой дагестанцу отдали единогласным решением судей.

Напомним, Шара вернулся в октагон после перерыва длиной почти в год. Ровно 10 месяцев назад, 27 августа 2025 года, он провел последний бой. Хотя он был победным, Магомедов попал в больницу – соперник нанес серьезный удар, сломав дагестанцу нос.

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