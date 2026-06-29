Живут в грязных клетках с мусором: жители Дагестана просят проверить условия содержания медведей в Зурилаудимахи

На записи можно увидеть несколько клеток, кое-где прикрытых шифером. Фото: соцсети

В дагестанских пабликах появилось видео из Левашинского района, где в полузаброшенных клетках и неподходящих условиях содержатся несколько медведей. Местные жители требуют проверки прокуратуры и называют происходящее жестоким обращением с животными.

Поводом для обсуждения стали кадры из села Зурилаудимахи. На записи можно увидеть несколько клеток, кое-где прикрытых шифером. Внутри находятся медведи, которых автор публикации называет истощенными и грязными. В вольерах разбросан мелкий мусор, а сами условия содержания выглядят запущенными.

При этом неподалеку видны несколько построек. Фото: соцсети

Рядом стоят ведра с едой, но не факт, что такой корм вообще подходит хищникам. Кто именно ухаживает за медведями и давно ли они находятся в этих клетках, пока неизвестно. Во время съемки рядом никого не было.

При этом неподалеку видны несколько построек. Возможно, именно там живет хозяин животных или человек, который организовал их содержание. Многие комментаторы считают, что ситуация давно требует вмешательства надзорных органов.

Жители Дагестана призвали проверить условия содержания медведей в Зурилаудимахи Видео: соцсети

«В прокуратуру жалобу надо написать, сделать широкий общественный резонанс!», – написал один из пользователей.

Другие не скрывают эмоций:

«Даже дерево высохло от этой нечеловеческой жестокости», – говорится еще в одном комментарии.

Подобные истории происходят не впервые. Фото: соцсети

Подобные истории происходят не впервые. Люди нередко забирают домой маленьких медвежат, львят или тигрят, а когда животные вырастают и становятся опасными, не знают, что с ними делать. Выпустить такого зверя в дикую природу уже невозможно, а специализированных центров или парков, где их могли бы принять, не хватает.

Главное, чего сейчас добиваются пользователи соцсетей, – официальной проверки. Люди просят установить, кому принадлежат медведи, в каких условиях они содержатся и соблюдаются ли требования законодательства. Пока официальных комментариев от ведомств республики не поступало.

Пока официальных комментариев от ведомств республики не поступало. Фото: соцсети

Ранее ставропольцы просили защитить орла, которого уличный фотограф использовал для снимков с туристами в Кисловодске. По словам очевидцев, птицу держали на привязи и силой возвращали на плечо для очередной фотографии.

Подобные истории происходят не впервые.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru